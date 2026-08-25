ادعای ترامپ: تمام مینهای تنگه هرمز پاکسازی شدند
ترامپ ادعا کرد: «به ایران اطلاع داده شده است که هر کشتی یا قایقی که مینهای جدیدی کار بگذارد، فوراً و بهصورت سیستماتیک منهدم خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۸۶| |
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به گزارش تابناک، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی سوشال مدیا مدعی شد: «همین الان به من اطلاع داده شد که نیروی دریایی ایالات متحده تمام مینها را از آبهای بینالمللی تنگه هرمز جمعآوری و/یا منفجر کرده است.»
ترامپ همچنین ادعا کرد: «به ایران اطلاع داده شده است که هر کشتی یا قایقی که مینهای جدیدی کار بگذارد، فوراً و بهصورت سیستماتیک منهدم خواهد شد.
ما از طریق نیروی فضایی، هر وجب از تنگه را زیر نظر داریم؛ همانطور که پیکاکس ماونتین و سه سایت هستهای دیگر را که پیشتر منهدم شدهاند نیز زیر نظر داریم.»
وی افزود: «سیاست تحمل صفر در قبال مینگذاری، بهطور کامل در حال اجراست و با قدرت ادامه خواهد داشت.»
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