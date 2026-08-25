تأکید پزشکیان بر تقویت همگرایی کشورهای اسلامی
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان، بعد از ظهر امروز سهشنبه سوم شهریور ۱۴۰۵، در دیدار آقای فائق زیدان، رئیس شورایعالی قضایی جمهوری عراق و هیئت همراه، ضمن تشکر و قدردانی از ملت و دولت این کشور به پاس تمهید مقدمات برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و میزبانی شایسته از زائران حسینی در ایام اربعین، اظهار داشت: از حضور هیئت عراقی در جمهوری اسلامی ایران عمیقاً خرسند هستم و امیدوارم این دیدار زمینهساز توسعه و تقویت ارتباطات فرهنگی، تجاری و اقتصادی و دو کشور گردد.
رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام میان کشورهای همسایه و مسلمان، تصریح کرد: ضرورت دارد ملتهای اسلامی تعاملات فرهنگی، تجاری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود را بیش از پیش گسترش دهند، چرا که این همگرایی، عامل برقراری امنیت، صلح و ثبات در منطقه در برابر دشمنان مشترک از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود.
پزشکیان با اشاره به ذخایر و سرمایههای عظیم منطقه، هشدار داد که دشمنان با چشم طمع به این ثروتها، به دنبال ایجاد اختلاف، جنگ و درگیری برای تصاحب آنها هستند و تنها راه مقابله، حفظ هوشیاری و اتحاد کشورهای اسلامی است.
رئیسجمهور در ادامه سخنانش، تلاش برای برقراری عدالت در کشورهای اسلامی را عاملی برای کاهش مشکلات و اختلافات و افزایش روحیه همکاریهای چندجانبه دانست و خاطرنشان کرد: همه باید بکوشند تا سوءتفاهمها برطرف شده و بستر گسترش امنیت منطقهای فراهم آید.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت تشکیل ائتلافی از کشورهای مسلمان در قالب امت واحده برای تقویت ثبات و امنیت در منطقه، افزود: تمامی مسلمانان ساکن در غرب آسیا، بر اساس آیات قرآن، امت واحده هستند و الگوی رفتاری آنان باید بر مبنای تقوای الهی سنجیده شود. امیدوارم با تحقق وحدت میان کشورهای اسلامی، زمینه برای خروج آمریکا از منطقه فراهم شده و حاکمان کشورهای منطقه، الگویی بومی و پایدار از برقراری ثبات را مستقر نمایند.
در بخش دیگری از این دیدار، آقای فائق زیدان، رئیس شورایعالی قضایی عراق، با قدردانی از همراهیهای شایسته و حمایتهای پیوسته جمهوری اسلامی ایران از ملت و دولت عراق در ادوار مختلف تاریخ سیاسی این کشور، گفت: همراهی و همدلی بیبدیل ایران در مبارزه با تروریسم و گروهک داعش، با نقشآفرینی شهید حاج قاسم سلیمانی و نیروهای مستشاری، نمونهای بارز از این حمایتهای راهبردی است.
رئیس شورایعالی قضایی عراق همچنین ضمن پاسداشت اقدامات جمهوری اسلامی در مهار تروریسم در منطقه، اظهار داشت: چنانچه طرحهای مشترک فیمابین در حوزههای امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به گامهای اجرایی تبدیل شوند، دستاوردهای بزرگی در مسیر پیشرفت و موفقیت منطقهای رقم خواهد خورد.
آقای زیدان گسترش روابط سیاسی و امنیتی را عاملی برای تقویت ثبات و تعاملات منطقهای و مهار رژیم صهیونیستی دانست و بر نقش محوری جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تأکید کرد.
فائق زیدان با اشاره به ذخایر فراوان منطقه تصریح کرد: توسعه روابط بینالمللی و چندجانبه، تمام کشورهای منطقه را از منافع آن بهرهمند خواهد ساخت؛ عراق خواستار همکاریهای اقتصادی ویژه با محوریت جمهوری اسلامی ایران است و آمادگی خود را برای تعمیق این همکاریها اعلام میدارد.