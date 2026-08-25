خطونشان چین برای آمریکا بر سر تحریمهای ایران
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نشریه بریتانیایی فایننشال تایمز گزارش داد: «چین به آمریکا هشدار داد که ممکن است به دلیل تحریمهای ایران تلافی کند» و دراینباره نوشت: «پکن میگوید اگر واشنگتن سرکوب تجارت با تهران را گسترش دهد، تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد. پکن به آمریکا هشدار داد که اگر شرکتهای چینی در هرگونه گسترش قابلتوجه تحریمهای ثانویه جدید ترامپ در رابطه با ایران گنجانده شوند، تلافی خواهد کرد.»
به عقیده فایننشال تایمز، هرگونه افزایش جدی تحریمهای آمریکا علیه چین، «خطر انفجار روابط را به همراه خواهد داشت.»
پیش از این نیز ایالاتمتحده در اوایل سال جاری تحریمهایی را علیه برخی از پالایشگاههای چین اعمال کرده بود، اما پکن به شرکتهای داخلی دستور داد که «از این تحریمها پیروی نکنند.»
فایننشال تایمز در خصوص دست باز پکن برای تلافی نوشت: «چین یک رژیم ضد تحریمی سختگیرانه ایجاد کرده که شامل اقدامات متقابل علیه افراد و سازمانهای خارجی است که به محدودیتها علیه شرکتها و زنجیرههای تأمین چینی کمک میکنند. همچنین پکن میتواند از طریق کنترل مواد معدنی حیاتی، تولید آمریکا را به حالت تعلیق درآورد.»
وانگ دونگ، محقق ارشد دانشگاه پکن دراینباره گفت: «اگر آمریکا تحریم را عملی انجام دهد، مطمئناً چین از منافع ملی خود دفاع خواهد کرد. ما قبلاً این کار را در سال گذشته انجام دادیم.»
نکته مهم طرح ادعایی ترامپ این است که در عمل، نمیتواند فشار تحریمی بیشتری به ایران وارد کند و هدف، فشار به سایر بازیگران خارجی برای عدم تجارت با ایران است. در این زمینه، چین بهعنوان یکی از مهمترین شریکهای تجاری ایران، نه تنها طرح ترامپ را اجرا نکرده، بلکه تهدید میکند که آن را تلافی خواهد کرد. کارشناسان معتقدند که آمریکا، با قدرت دو دهه پیش، نمیتوانست حذف کامل تجارت جهان با ایران را رقم بزند و آمریکای کنونی که به دلیل شکست در جنگ با ایران بسیار ضعیف شده، قادر به اعمال چنین موضوعی نیست. آن هم مقابل کشوری همچون چین که قدرت خود را افزایش داده است.