ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

رئیس‌پلیس داراب به شهادت رسید

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان فارس از شهادت رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان داراب خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۶۸
| |
3232 بازدید
رئیس پلیس داراب

به گزارش تابناک؛ مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس اعلام کرد: ظهر سه شنبه ۳ مردادماه مأموران انتظامی شهرستان داراب با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی از فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر در یکی از محور‌های فرعی این شهرستان مطلع شدند و موضوع را در دستور کار قرار دادند. در جریان این عملیات، قاچاقچیان با مشاهده خودرو‌های پلیس به سمت مأموران تیراندازی کردند که در پی این درگیری، سرتیپ دوم «حسین حکیمی» رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان داراب بر اثر اصابت گلوله به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

در این درگیری متقابل، ۲ نفر از قاچاقچیان مجروح و یک نفر دیگر دستگیر شد. همچنین مأموران در بازرسی از ۲ دستگاه خودرو پژو پارس متعلق به متهمان، ۱۳۳ کیلوگرم تریاک و ۲ قبضه سلاح شامل یک قبضه کلاش و یک قبضه کلت جنگی کشف کردند. گفتنی است شهید حسین حکیمی اهل شهرستان استهبان و دارای یک فرزند دختر سه ساله بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر داراب شهادت قاچاقچیان تیراندازی
فرانسه یک قدم دیگر به سمت «حق مردن» رفت
یک گزارش تصویری متفاوت؛ مردگان آلمان شرقی
رکورد بدهی در آمریکا؛ ۴۰ تریلیون دلار!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
درگیری با قاچاقچیان سلاح جنگی در مرز شرقی کشور
انهدام باند قاچاق سلاح در سیستان و بلوچستان
محکومیت سارقین سوخت هواپیما در هرمزگان
وب گردی
پرشین هتل
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۴ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۶۹ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۳ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۲ نظر)
تمسخر برنده مدال طلای المپیاد در فضای مجازی!  (۴۷ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۶ نظر)
ویدیوی سخنان خاتمی که در فضای مجازی جنجالی شده  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۰ نظر)
تفریح میلیاردی یا بازسازی بنادر؛ وزارت راه کدام را انتخاب کرد؟ / بندر شهید رجایی قربانی صندلی‌های لوکس شد!  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005pz2
tabnak.ir/005pz2