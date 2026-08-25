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هفته وحدت و ضرورت مسئله همبستگی اجتماعی؛

وقتی «ما» قدرتمندتر از «من» می‌شود/ از اختلاف تا همدلی؛ روایتی از ایرانِ واحد در هفته وحدت

هفته وحدت، تنها یک مناسبت مذهبی نیست؛ یادآور قدرت همدلی و کنار هم ایستادن برای عبور از روزهای سخت است. امروز که ایران برای ساختن آینده‌ای قدرتمندتر و آبادتر به همه ظرفیت‌های خود نیاز دارد، وحدت می‌تواند نقطه اتصال تفاوت‌ها و زمینه‌ساز حرکت جمعی یک ملت به سوی پیشرفت و قله‌های بلند باشد.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۶۷
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دیوارنگاره میدان انقلاب با شعار «وحدت حریف ظلمت»
 
 
به گزارش سرویس فرهنگی تابناک؛ هفته وحدت فقط یک مناسبت در تقویم نیست؛ روایتی است از یک حقیقت بزرگ که قرن‌هاست در فرهنگ اسلامی تکرار می‌شود: هیچ جامعه‌ای بدون همدلی و انسجام نمی‌تواند از گردنه‌های سخت عبور کند و هیچ ملتی با تکیه بر اختلاف و پراکندگی، راهی به سوی قله‌های پیشرفت پیدا نخواهد کرد.
 
روزهایی که به نام هفته وحدت نام‌گذاری شده‌اند، از میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) سرچشمه می‌گیرند؛ اما پیام آن، محدود به یک مذهب یا یک گروه نیست. سخن از نقطه‌ای مشترک است که می‌تواند مسلمانان را در کنار یکدیگر قرار دهد؛ پیامبر رحمت، قرآن و قبله‌ای واحد و باور به ارزش‌هایی که قرن‌هاست بخش مهمی از هویت جوامع اسلامی را شکل داده‌اند.
 
وحدت؛ یک مفهوم تاریخی با یک نیاز امروز
 
تاریخ اسلام بارها نشان داده است که اختلاف، اگر به دشمنی تبدیل شود، می‌تواند سرمایه‌های یک جامعه را فرسوده کند. در مقابل، هر جا انسان‌ها توانسته‌اند تفاوت‌های خود را در کنار یک هدف بزرگ‌تر مدیریت کنند، امکان ساختن و پیش رفتن فراهم شده است.
 
پیام اصلی هفته وحدت نیز همین است؛ قرار نیست همه شبیه هم فکر کنند، یک سلیقه داشته باشند یا درباره همه مسائل به یک نظر برسند. وحدت به معنای حذف تفاوت‌ها نیست؛ هنر یک جامعه آن است که در عین تفاوت، بر سر اصول و منافع بزرگ‌تر کنار یکدیگر بایستد. این نگاه، امروز برای جامعه ایران نیز اهمیتی دوچندان دارد.
 
ایران کشوری بزرگ با اقوام، زبان‌ها، فرهنگ‌ها، مذاهب و سلیقه‌های مختلف است. همین تنوع، اگر در مسیر همدلی قرار بگیرد، یک سرمایه بزرگ ملی است. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، مردمی با سبک‌های متفاوت زندگی می‌کنند، اما در یک نقطه مشترک‌اند: ایران.
 
ایران؛ یک خانه برای همه
 
وطن فقط یک محدوده جغرافیایی روی نقشه نیست. وطن، خاطره مشترک نسل‌ها، زبان و فرهنگ، تاریخ، خانواده، شهرها و روستاها و امیدهایی است که میلیون‌ها انسان به آینده آن گره زده‌اند. به همین دلیل، وحدت ملی را نمی‌توان فقط در شعارهای رسمی جست‌وجو کرد. وحدت در رفتار روزمره مردم، در احترام به تفاوت‌ها، در مسئولیت‌پذیری اجتماعی و در ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی معنا پیدا می‌کند.
 
جامعه‌ای که در آن مردم به یکدیگر اعتماد داشته باشند، برای حل مشکلات دست به دست هم بدهند و موفقیت کشور را موفقیت خود بدانند، ظرفیت عبور از سخت‌ترین بحران‌ها را خواهد داشت.
 
در نقطه مقابل، جامعه‌ای که انرژی خود را صرف نفرت، دو قطبی‌سازی و حذف یکدیگر کند، حتی اگر منابع فراوانی هم داشته باشد، بخش بزرگی از توان خود را از دست خواهد داد.
 
از وحدت در حرف تا وحدت در عمل
 
شاید مهم‌ترین مسئله امروز این باشد که وحدت از یک واژه زیبا و مناسبتی به یک رفتار اجتماعی تبدیل شود. وحدت زمانی معنا پیدا می‌کند که در روزهای سخت، کنار هم بمانیم؛ زمانی که موفقیت یک ایرانی را موفقیت خود بدانیم؛ زمانی که برای آبادانی شهر و محله‌مان مسئولیت بپذیریم و زمانی که مشکلات کشور را فقط از دیگری مطالبه نکنیم. ساختن ایران نیز دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود.
 
هیچ کشوری تنها با تصمیم دولت‌ها ساخته نمی‌شود. دولت، مجلس، دانشگاه، صنعت، رسانه و مردم، هرکدام بخشی از این مسیر را بر عهده دارند. توسعه زمانی اتفاق می‌افتد که این قطعات در کنار یکدیگر قرار بگیرند و هدفی مشترک شکل بگیرد.
 
ایران برای دوباره برخاستن چه می‌خواهد؟
 
ایران امروز بیش از هر چیز به سرمایه اجتماعی، امید و اراده برای ساختن نیاز دارد. کشوری با چنین پیشینه تاریخی و ظرفیت انسانی، طبیعی است که به آینده‌ای بزرگ‌تر فکر کند. اما رسیدن به این آینده، با انتظار و حسرت ممکن نیست. باید ساخت؛ باید تولید کرد، آموخت، نوآوری کرد، فرصت ایجاد کرد و به جوانان میدان داد.
 
در این مسیر، وحدت می‌تواند همان نیرویی باشد که توان‌های پراکنده را به یک قدرت بزرگ تبدیل می‌کند. وقتی دانشمند ایرانی در دانشگاه تحقیق می‌کند، کارگر در کارخانه تولید می‌کند، کشاورز زمین را آباد می‌کند، معلم نسلی تازه تربیت می‌کند، پزشک سلامت مردم را حفظ می‌کند و کارآفرین برای جوانان شغل ایجاد می‌کند، همه در حال ساختن یک ایران هستند؛ حتی اگر نقش‌هایشان هیچ شباهتی به یکدیگر نداشته باشد. این همان معنای واقعی «همه برای ایران» است.
 
تفاوت‌ها دشمن وحدت نیستند
 
جامعه زنده، جامعه‌ای است که در آن تفاوت وجود دارد. نمی‌توان و نباید انتظار داشت میلیون‌ها انسان درباره همه مسائل یکسان فکر کنند. اختلاف نظر، بخشی از زندگی اجتماعی است؛ آنچه خطرناک است، تبدیل اختلاف نظر به دشمنی است. وحدت واقعی یعنی بتوانیم با وجود تفاوت‌ها، یکدیگر را حذف نکنیم. بتوانیم گفت‌وگو کنیم، نقد کنیم، اعتراض کنیم و در عین حال، منافع بزرگ‌تر جامعه و کشور را فراموش نکنیم.
 
ایران برای حرکت رو به جلو، به همین بلوغ اجتماعی نیاز دارد؛ اینکه اختلاف‌ها مانع همکاری نشوند و تفاوت‌ها به فرصتی برای کامل‌تر شدن جامعه تبدیل شوند.
 
از همدلی تا قله
 
در تاریخ ایران، بارها لحظاتی وجود داشته که مردم در برابر سختی‌ها کنار یکدیگر ایستاده‌اند. از روزهای دفاع از سرزمین گرفته تا بحران‌های طبیعی و اجتماعی، هر بار که مردم احساس کرده‌اند سرنوشتشان به یکدیگر گره خورده است، جلوه‌هایی از همدلی و همبستگی شکل گرفته است.
 
این تجربه تاریخی یک پیام روشن دارد: ایران زمانی قدرتمندتر است که ایرانیان خود را از یکدیگر جدا نبینند. امروز نیز برای ساختن دوباره و رسیدن به نقاط بلند، همین نگاه ضروری است. قرار نیست همه یکسان باشند؛ قرار است همه در ساختن آینده سهم داشته باشند. قله‌های بزرگ با قدم‌های کوچک اما مشترک فتح می‌شوند.
 
هفته وحدت؛ فرصتی برای یک قرار تازه
 
هفته وحدت می‌تواند فرصتی باشد برای بازخوانی یک عهد قدیمی؛ عهدی که بر اساس آن، اختلاف‌ها نباید ما را از هدف‌های بزرگ‌تر دور کند. میلاد پیامبر اکرم(ص)، پیام‌آور رحمت و اخلاق، یادآور این است که جامعه انسانی بدون اخلاق و برادری دوام نمی‌آورد. میلاد امام جعفر صادق(ع) نیز یادآور جایگاه علم، گفت‌وگو و عقلانیت در تمدن اسلامی است.
 
اگر قرار است از این مناسبت تنها یک پیام برای امروز ایران برداریم، شاید همین باشد: برای ساختن آینده، باید کنار هم بایستیم.
 
وطن به همه ما تعلق دارد؛ به نسلی که گذشته را ساخته، به نسلی که امروز مسئولیت آن را بر دوش دارد و به نسلی که فردا قرار است ایران را تحویل بگیرد.
 
پس وحدت، فقط کنار هم ایستادن در یک مناسبت نیست؛ یعنی در روزهای سخت، پشت یکدیگر را خالی نکردن؛ یعنی اختلاف را به دشمنی تبدیل نکردن؛ یعنی امید را زنده نگه داشتن و سهم خود را در آبادانی کشور ادا کردن. ایران برای رسیدن به قله‌های بزرگ، بیش از هر چیز به یک ملت همدل نیاز دارد.
 
هفته وحدت، فرصتی است برای یادآوری همین حقیقت؛ اینکه راه ساختن دوباره ایران، از «من» عبور می‌کند و به «ما» می‌رسد.
 
و شاید زیباترین تصویر از آینده ایران همین باشد؛ ملتی با همه تفاوت‌هایش، اما با یک دل و یک آرمان بزرگ: ایرانِ آبادتر، قدرتمندتر و سربلندتر.
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هفته وحدت میلاد پیامبر اکرم ایران قوی همدلی مردم ایران
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