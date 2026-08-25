هفته وحدت، تنها یک مناسبت مذهبی نیست؛ یادآور قدرت همدلی و کنار هم ایستادن برای عبور از روزهای سخت است. امروز که ایران برای ساختن آینده‌ای قدرتمندتر و آبادتر به همه ظرفیت‌های خود نیاز دارد، وحدت می‌تواند نقطه اتصال تفاوت‌ها و زمینه‌ساز حرکت جمعی یک ملت به سوی پیشرفت و قله‌های بلند باشد.

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک؛ هفته وحدت فقط یک مناسبت در تقویم نیست؛ روایتی است از یک حقیقت بزرگ که قرن‌هاست در فرهنگ اسلامی تکرار می‌شود: هیچ جامعه‌ای بدون همدلی و انسجام نمی‌تواند از گردنه‌های سخت عبور کند و هیچ ملتی با تکیه بر اختلاف و پراکندگی، راهی به سوی قله‌های پیشرفت پیدا نخواهد کرد.

روزهایی که به نام هفته وحدت نام‌گذاری شده‌اند، از میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) سرچشمه می‌گیرند؛ اما پیام آن، محدود به یک مذهب یا یک گروه نیست. سخن از نقطه‌ای مشترک است که می‌تواند مسلمانان را در کنار یکدیگر قرار دهد؛ پیامبر رحمت، قرآن و قبله‌ای واحد و باور به ارزش‌هایی که قرن‌هاست بخش مهمی از هویت جوامع اسلامی را شکل داده‌اند.

وحدت؛ یک مفهوم تاریخی با یک نیاز امروز

تاریخ اسلام بارها نشان داده است که اختلاف، اگر به دشمنی تبدیل شود، می‌تواند سرمایه‌های یک جامعه را فرسوده کند. در مقابل، هر جا انسان‌ها توانسته‌اند تفاوت‌های خود را در کنار یک هدف بزرگ‌تر مدیریت کنند، امکان ساختن و پیش رفتن فراهم شده است.

پیام اصلی هفته وحدت نیز همین است؛ قرار نیست همه شبیه هم فکر کنند، یک سلیقه داشته باشند یا درباره همه مسائل به یک نظر برسند. وحدت به معنای حذف تفاوت‌ها نیست؛ هنر یک جامعه آن است که در عین تفاوت، بر سر اصول و منافع بزرگ‌تر کنار یکدیگر بایستد. این نگاه، امروز برای جامعه ایران نیز اهمیتی دوچندان دارد.

ایران کشوری بزرگ با اقوام، زبان‌ها، فرهنگ‌ها، مذاهب و سلیقه‌های مختلف است. همین تنوع، اگر در مسیر همدلی قرار بگیرد، یک سرمایه بزرگ ملی است. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، مردمی با سبک‌های متفاوت زندگی می‌کنند، اما در یک نقطه مشترک‌اند: ایران.