ناو « آبراهام لینکلن» پس از ۲۵۰ روز پهلو گرفت

این اقدام پس از استقرار طولانی مدت این ناو هواپیمابر در خاورمیانه و مشارکت در عملیات‌های متجاوزانه علیه ایران و انتشار گزارش‌هایی مبنی بر وضعیت نگران‌کننده سلامت روان نظامیان آمریکایی و وخامت اوضاع در داخل این کشتی جنگی صورت می‌گیرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این اقدام پس از استقرار طولانی مدت این ناو هواپیمابر در خاورمیانه و مشارکت در عملیات‌های متجاوزانه علیه ایران و انتشار گزارش‌هایی مبنی بر وضعیت نگران‌کننده سلامت روان نظامیان آمریکایی و وخامت اوضاع در داخل این کشتی جنگی صورت می‌گیرد.

به نقل از خبرگزاری رویترز، به گفته قانونگذاران دمناو «لینکلن» پس از ۲۵۰ روز پهلو گرفتوکرات، ناو لینکلن که روز شنبه خاورمیانه را ترک کرد، بیش از ۲۵۰ روز است که در هیچ بندری پهلو نگرفته است و رکوردی مدرن در تعداد روز‌های متوالی حضور در دریا به ثبت رسانده است.

معمولا مدت زمان استقرار نیرو‌های دریایی آمریکا بین ۶ تا ۹ ماه است، اما در زمان درگیری، این مدت می‌تواند تمدید شود.

ناو لینکلن در ماه نوامبر بندر سن دیه‌گو، محل استقرار خود را ترک کرد و بعدا برای پشتیبانی از عملیات نظامی متجاوزانه ایالات متحده در جنگ علیه ایران، به خاورمیانه اعزام شد.

دو رسانه نظامی، نیوی تایمز و استارز‌اند استرایپس، این ماه از اقدام به خودکشی و کاهش روحیه در این ناو خبر دادند. پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده گفته است که این گزارش‌ها شرایط موجود در ناو را «کاملا نادرست» نشان می‌دهند.

تایلند تنها شریک پیمانی ایالات متحده در سرزمین اصلی جنوب شرقی آسیا است که از سال ۱۹۵۴ متحد پیمانی و از سال ۲۰۰۳ متحد اصلی غیر ناتو بوده است. ارتش‌های هر دو کشور روابط مستحکمی را بین خود حفظ کرده‌اند.