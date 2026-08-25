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وظیفه دولت و ملت در شرایط فعلی 

حجت‌الاسلام یدالله حبیبی 
کد خبر: ۱۳۹۱۴۵۲
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انسجام ملی

شرایط فعلی که موسوم به "نه جنگ و نه صلح" است پایان آن، قبل از هرچیز به تاب آوری طرفین بر می گردد هرچند وضعيت و اقدامات نظامی و اقتصادی در آن قابل انکار نیست، ارزیابی کارشناسان در مقایسه دو جبهه حاکی از این است که توان تاب آوری ايرانيان عطف به سابقة تمدني، دین باوری، روحیه عزت مندی و سلحشوری و تجربیات گذشته در نبرد با شیطان بزرگ ،بیشتر از خصم زبون است بعبارت دیگر مردم شریف ایران برغم تحمل سختیها و ناملایمات دوران جنگ و محاصره، آن را هزینه دفاع از خود و کشور شان میدانند و با اطمینان از فتح و ظفر به پشتوانه قدرت الهی که در این ۴۷ سال دیده اند صبوری و تاب آوری را لازمه موفقیت در این نبرد میدانند،باری با این وجود نباید از بعض امور مهم غافل بود:

۱-در دوران تاب آوری بايد از همه جای ایران یعنی هیات حاکمه،میدان و خيابان یک صدا شنیده شود و احساس ذره ای اختلاف و شقاق از جامعه ایران به دشمن منتقل نشود .این موضوع در میدان نبرد نظامی و خيابان کاملآ مشهود است در بین دولت مردان نیازمند فراست و هوشمندی بیشتر می باشد.

۲-بروز رساني اطلاعات وارائه تحلیل در سطوح مختلف برای افکار عمومی در یک جنگ شناختی فوق‌العاده مهم است،خداوند متعال رهبر شهید را رحمت کند که تقریبا هر چهارشنبه در دیدار با مردم ومسئولین این امر خطير را انجام می‌دادند ومسائل فیما بین  حاکمیت با ملت تبیین و تلطیف  می شد حال بنا به دلایلی که همه می‌دانیم در خلاء چنین امری همه توانمندان در این عرصه بخصوص  نخبگان و دولت مردان و درراس آنها روسای قوا،مراجع عظام و سایر گروههای مرجع این وطیفه مهم را انجام تا همچنان روحيه ایستادگی وتاب آوری در بین مردم تقویت شود.

۳-بارها تجربه کرده ایم که مهمترین عامل حفظ ایران وشکست دشمنان در تمام خطوط و جبهه‌ها مردم شریف ایران بوده اند لذا بیشترین دشمنی ترامپ ملعون وپیمانکار منطقه ای خبیث او نتانياهو با مردم ایران است ،پس مسئولين محترم قدرداني وشکر عملی در برابر این مردم را باید در تامین رضایت مردم بدانند وتمام سعیشان براین باشد که به مردم سخت نگذرد در تصميمات خود شرايط مردم بخصوص قشر کم درآمد را منظور نمایند ودر بحث اجرای طرح‌های اقتصادی شوک آور نظیر بنزین نهایت دقت و تدبیر را بخرج دهند .

۴-انچه دردوران تاب آوری مردم را ناراحت می‌کند مسامحه در برخورد نسبت به کسانی است که بخواهند درروند جاری مردم و کشور با جنگ روانی،توزیع شایعات ،گران سازی ،گران فروشی ،اخلال درتوزیع مايحتاج عمومی،سوءاستفاده ازفرصت‌ها اختلال‌ ایجاد نمایند،توقع ازنهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قوه قضائیه که با تغییرات در مديران، مردم شاهد وعده های آنها هستند، این است که مراقب این امور باشند. 

۵-راهبرد صرفه جوئی در دوران تاب آوری میتواند بسیاری از مشکلات را قابل تحمل نماید و همانگونه که رئیس جمهور پزشکیان گفتندچقدرمناسب است که بخشهای دولتی در این زمینه پيشگام باشند مطالعات و آمار نشان می‌دهد رعایت صرفه جویی در حوزه انرژی و مصرف خاصه از طرف برخورداران راهکار بسیار مهمی برای عبور از شرایط سخت اقتصادی است.  

۶-ایران در طول تاریخ خود نشان داده است که هیچگاه به کشور و ملتی هجوم نبرده بلکه همواره مدافع مظلومین بوده است اگرچه دشمن با صد زبان میخواهد ما را جنگ طلب معرفی کند ولی مردم عزیز ایران بخوبی به جایگاه تاریخی خود واقفند بنابر‌این نباید ذره ای در دفاع حق طلبانه از ایران تردید کرد که خداوند متعال در قرآن میفرمایند" إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ(حج ۳۸)مسلماً خدا از مؤمنان دفاع می کند، قطعاً خدا هیچ خیانت کار ناسپاسی را دوست ندارد." وبشدت مراقب بود که دوگانه طرفدار جنگ و صلح در ایران شکل نگیرد و دشمنان از سخنان مسئولین به محاسبات غلط دچار نشوند تا بهانه ای برای آغاز جنگ دیگر پیدا کنند .والسلام.

 

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