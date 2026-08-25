بازگشت دیپلماتهای آمریکا به خاورمیانه
نیویورکتایمز نوشت وزارت خارجه آمریکا در حال آمادهسازی برای بازگرداندن دیپلماتهای این کشور به سفارتخانههایی در خاورمیانه است که پیش از جنگ با ایران یا در جریان آن تخلیه شده بودند؛ اقدامی که میتواند نشاندهنده ارزیابی واشنگتن از کاهش خطر بازگشت درگیریهای گسترده باشد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ بر اساس یک سند داخلی وزارت خارجه آمریکا که نیویورکتایمز به آن دست یافته، روند بازگشت کارکنان و کاهش تدابیر اضطراری در برخی نمایندگیهای دیپلماتیک ممکن است از همین هفته آغاز شود. سفارتخانههای آمریکا در اسرائیل، لبنان، عربستان سعودی، قطر، اردن، عمان، عراق و کویت در این برنامه قرار دارند.
بر اساس این گزارش، این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که مذاکرات آمریکا و ایران همچنان با بنبست مواجه است و دولت ترامپ تهدید به اعمال تحریمهای اقتصادی جدید علیه تهران کرده است. با این حال، مقامهای کنونی و سابق وزارت خارجه آمریکا بازگشت دیپلماتها را نشانهای از کاهش سطح تنش و احتمال فروکش کردن جنگ میدانند.
طبق این برنامه، کارکنان سفارت آمریکا در اسرائیل، اردن و عمان در نهایت به سطح کامل بازمیگردند، در حالی که میزان حضور دیپلماتیک در برخی کشورهای دیگر، از جمله عربستان سعودی، قطر، لبنان، عراق و کویت، همچنان محدود خواهد ماند.