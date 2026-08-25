پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، بار دیگر با تکرار ادعاهای توخالی آمریکا و در پاسخ به این پرسش که آیا حملات نظامی علیه ایران در حال حاضر متوقف شده، پاسخ منفی داد و تأکید کرد واشنگتن در صورت لزوم دوباره از «حملات نظامی» استفاده خواهد کرد. هگست مدعی شد اگر ایران «بیش از حد پیش برود» یا با نیروهای آمریکایی درگیر شود، ارتش آمریکا اقدام خواهد کرد. او در عین حال مدعی شد فشار اقتصادی در شرایط کنونی بیشترین آسیب را به ایران وارد می‌کند، اما گزینه حمله در تنگه هرمز یا اطراف ایران همچنان روی میز است. گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.