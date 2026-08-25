ایران پیروزمندانه از بحران کنونی خارج میشود/ بهای سنگینی میپردازیم!
علیاکبر صالحی، وزیر خارجه پیشین ایران در حاشیه مراسم تشریح عملکرد سالانه بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) در گفتگو با خبرنگار تابناک درباره احتمال احیای مذاکرات ایران و آمریکا پس از سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان به ایران و گمانهزنیها درباره انتقال پیامی از سوی آمریکا گفت: من در جایگاهی نیستم که پاسخ بدهم اما نسبت به این بحران تصنعی که برای ما ایجاد شده، امیدوار به برونرفت از این بحران هستم.
رئیس بنیاد ایران شناسی در ادامه افزود: به سربلندی ایران یقین دارم هر چند از نظر معیشتی و مسائل دیگر بهای سنگینی داریم میپردازیم اما سرانجامش این است که ایران پیروزمندانه از این بحران خارج خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) در حاشیه مراسم تشریح عملکرد سالانه این بنیاد درباره جایگاه جایزه مصطفی(ص) گفت: این جایزه فراتر از یک جایزه علمی است و نام «مصطفی» به شایستگی برای این جایزه انتخاب شده است.
صالحی با اشاره به جایگاه علم در آموزههای اسلامی گفت: یکی از ارکان عظمت رسالت حضرت رسول(ص) در چند کلمه نهفته است؛ یکی «اقرأ» است؛ بخوان، و دیگری «علّم بالقلم»؛ آموزش با قلم. ما در میان دیگر پیامبران، پیامبری نداریم که اینگونه کار و رسالت خود را آغاز کرده باشد؛ یعنی اساس آن علم و کتابت و «اقرأ» است. بنابراین، واقعاً این جایزه با این شایستگی و با نام حضرت مصطفی(ص) ایجاد شده است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت علم در آموزههای اسلامی اظهار کرد: حضرت رسول(ص)، علم را گمشده مؤمن میداند و میفرماید «اطلب العلم ولو بالصین»؛ یعنی علم را طلب کنید، حتی اگر در چین باشد. علم آنقدر مهم است و آنقدر گمشده مؤمن است که باید به جستوجوی آن برود؛ حتی اگر لازم باشد به چین، یعنی آن سوی دنیا، برویم. همچنین در حدیث آمده است: «اطلب العلم من المهد إلی اللحد»؛ یعنی علم را از گهواره تا گور جستوجو کن.
صالحی همچنین از برگزاری هفتمین دوره جایزه مصطفی(ص) در مردادماه ۱۴۰۶ خبر داد و گفت: علاقهمندیم کشورهای جهان اسلام از جمله عربستان، ترکیه، مالزی، اندونزی و پاکستان پیشقدم شوند و جایزه مصطفی را در پایتختهای خودشان نیز برگزار کنند.
با شعار نمی شود
ریشه در چشم طمع آمریکا به منابع طبیعی و نفت و گاز منطقه و ایستادگی ایران در برابر زور گویی و زیاده خواهی آمریکا دارد.