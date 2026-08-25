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علی اکبر صالحی در گفتگو با تابناک:

ایران پیروزمندانه از بحران کنونی خارج می‌شود/ بهای سنگینی می‌پردازیم!

وزیر پیشین امور خارجه ایران تاکید کرد که ایران با سربلندی از بحران‌های کنونی خارج خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۴۴
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5384 بازدید
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۵

واکنش علی اکبر صالحی به احیای مذاکرات ایران و آمریکا

علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه پیشین ایران در حاشیه مراسم تشریح عملکرد سالانه بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) در گفتگو با خبرنگار تابناک درباره احتمال احیای مذاکرات ایران و آمریکا پس از سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان به ایران و گمانه‌زنی‌ها درباره انتقال پیامی از سوی آمریکا گفت: من در جایگاهی نیستم که پاسخ بدهم اما نسبت به این بحران تصنعی که برای ما ایجاد شده، امیدوار به برون‌رفت از این بحران هستم. 

رئیس بنیاد ایران شناسی در ادامه افزود: به سربلندی ایران یقین دارم هر چند از نظر معیشتی و مسائل دیگر بهای سنگینی داریم می‌پردازیم اما سرانجامش این است که ایران پیروزمندانه از این بحران خارج خواهد شد.

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رئیس هیئت مدیره بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) در حاشیه مراسم تشریح عملکرد سالانه این بنیاد درباره جایگاه جایزه مصطفی(ص) گفت: این جایزه فراتر از یک جایزه علمی است و نام «مصطفی» به شایستگی برای این جایزه انتخاب شده است.

صالحی با اشاره به جایگاه علم در آموزه‌های اسلامی گفت: یکی از ارکان عظمت رسالت حضرت رسول(ص) در چند کلمه نهفته است؛ یکی «اقرأ» است؛ بخوان، و دیگری «علّم بالقلم»؛ آموزش با قلم. ما در میان دیگر پیامبران، پیامبری نداریم که این‌گونه کار و رسالت خود را آغاز کرده باشد؛ یعنی اساس آن علم و کتابت و «اقرأ» است. بنابراین، واقعاً این جایزه با این شایستگی و با نام حضرت مصطفی(ص) ایجاد شده است.

 وی همچنین با اشاره به اهمیت علم در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: حضرت رسول(ص)، علم را گمشده مؤمن می‌داند و می‌فرماید «اطلب العلم ولو بالصین»؛ یعنی علم را طلب کنید، حتی اگر در چین باشد. علم آن‌قدر مهم است و آن‌قدر گمشده مؤمن است که باید به جست‌وجوی آن برود؛ حتی اگر لازم باشد به چین، یعنی آن سوی دنیا، برویم. همچنین در حدیث آمده است: «اطلب العلم من المهد إلی اللحد»؛ یعنی علم را از گهواره تا گور جست‌وجو کن.

صالحی همچنین از برگزاری هفتمین دوره جایزه مصطفی(ص) در مردادماه ۱۴۰۶ خبر داد و گفت: علاقه‌مندیم کشورهای جهان اسلام از جمله عربستان، ترکیه، مالزی، اندونزی و پاکستان پیش‌قدم شوند و جایزه مصطفی را در پایتخت‌های خودشان نیز برگزار کنند.

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برچسب ها
علی اکبر صالحی جایزه مصطفی بنیاد علم و فناوری مصطفی مذاکرات ایران و آمریکا عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان مذاکرات هسته ای دیپلماسی بحران ایران اقتصاد ایران علم و فناوری جایزه علمی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۵
محسن
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Belgium
|
۱۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
2
51
پاسخ
بخود بیایید
با شعار نمی شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
در ادامه افزود: به سربلندی ایران یقین دارم هر چند از نظر معیشتی و مسائل دیگر بهای سنگینی داریم می‌پردازیم اما سرانجامش این است که ایران پیروزمندانه از این بحران خارج خواهد شد.!!!جواب ایشون در این ضرب المثل نهفته ((( گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست انچه البته به جایی نرسد فریاد است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
40
12
پاسخ
این بحران تصنعی نیست.
ریشه در چشم طمع آمریکا به منابع طبیعی و نفت و گاز منطقه و ایستادگی ایران در برابر زور گویی و زیاده خواهی آمریکا دارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
20
5
پاسخ
چرا بنزین را به قیمت جهانی نمی‌فروشید؟! بخدا ما مردم کرمان و سیستان دیگه خسته شدیم! هربار که می‌خواهیم با ماشین از خانه بیرون بیاییم یا در جاده های استان تردد کنیم با تعداد زیادی قاچاقچی سوخت مواجهیم که از ترس‌شان باید بمیریم! کوچکترین برخورد با آنها یعنی آتش سوزی بزرگ و مرگ قطعی همه سرنشینان.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
41
پاسخ
شما نه، مردم می‌پردازند
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