ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

وقتی مچ دست شما هشدار می‌دهد

البته باید توجه داشت که تغییر ظاهر مچ دست به تنهایی برای تشخیص قطعی یک بیماری کافی نیست و هرگونه علامت مداوم یا دردناک نیازمند معاینه توسط پزشک است.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۴۳
| |
2 بازدید
مچ دست

 شاید تصور کنید مچ دست فقط یک مفصل ساده برای حرکت دادن دست هاست؛ اما ظاهر این ناحیه می تواند مثل یک آینه، وضعیت گردش خون، رطوبت بدن و حتی میزان انسولین شما را منعکس کند. 

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ بدن انسان ارگانیسمی هوشمند است که سیستم های داخلی آن ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. در بسیاری از مواقع، تغییرات ظاهری در بخش های مختلف پوست یا مفاصل می توانند سیگنال های اولیه ای از وضعیت کلی سلامتی باشند. مچ دست نیز به عنوان یکی از پرکاربردترین مفاصل بدن، از این قاعده مستثنی نیست و بررسی تغییرات رنگ، بافت یا تورم آن می تواند اطلاعات ارزشمندی ارائه دهد.

البته باید توجه داشت که تغییر ظاهر مچ دست به تنهایی برای تشخیص قطعی یک بیماری کافی نیست و هرگونه علامت مداوم یا دردناک نیازمند معاینه توسط پزشک است.

توده روی مچ دست (کیست گانگلیون یا مشکلات مفصلی)

ایجاد یک برجستگی یا توده روی مچ دست، یکی از شایع ترین نشانه های ظاهری است. در بیشتر موارد، این توده ها همان کیست گانگلیون (Ganglion Cyst) هستند؛ کیسه های پر از مایعی که روی تاندون ها یا مفاصل مچ دست شکل می گیرند. این کیست ها اغلب خوش خیم هستند اما بسته به محل قرارگیری، ممکن است باعث فشار روی اعصاب و ایجاد درد شوند.

قرمزی و التهاب (آرتریت روماتوئید)

اگر مچ دست شما دچار قرمزی، گرمی و التهاب همزمان شده باشد، می تواند نشانه ای از آرتریت روماتوئید باشد. این بیماری خودایمنی معمولا مفاصل کوچک مانند مچ دست و انگشتان را درگیر می کند و باعث التهاب در بافت های مفصلی می شود.

تورم مچ دست (آرتریت یا احتباس مایعات)

تورم در ناحیه مچ دست ممکن است ناشی از دو عامل اصلی باشد:

احتباس مایعات (ادم): تجمع مایعات اضافی در بدن که می تواند به دلایل مختلفی از جمله مصرف زیاد نمک، بارداری یا مشکلات کلیوی و قلبی رخ دهد.

التهاب مفاصل (آرتریت): انواع مختلف آرتریت می توانند با ایجاد تورم در مفصل مچ دست همراه باشند.

تیرگی پوست مچ دست (مقاومت به انسولین یا دیابت)

ظهور لکه ها یا چین های تیره رنگ روی پوست (پدیده ای که در پزشکی آکانتوز نیگریکانس نامیده می شود) اغلب با مقاومت به انسولین و احتمال ابتلا به دیابت مرتبط است. اگرچه این تیرگی ها در نواحی دارای چین مانند گردن و زیربغل شایع ترند، اما ظهور آن ها در نواحی مفصلی مانند مچ دست نیز می تواند یک زنگ خطر قبل از دیابت باشد.


برجسته شدن رگ ها (کم آبی بدن یا درصد چربی پایین)

نمایان شدن رگ های مچ دست در بیشتر موارد به دلیل چربی زیرپوستی پایین یا آناتومی طبیعی بدن است. با این حال، تغییرات ناگهانی در برجستگی رگ ها می تواند با تغییرات حجم مایعات بدن و میزان آبرسانی (هیدراتاسیون) یا تغییرات فشار خون مرتبط باشد.

خشکی و ترک خوردگی پوست (اگزما یا کم کاری تیروئید)

اگر پوست روی مچ دست دچار پوسته پوسته شدن، خشکی شدید یا ترک خوردن شده است، دو دلیل عمده می تواند مطرح باشد:

اگزما و درماتیت: حساسیت های پوستی یا تماس مداوم با شوینده ها.

مشکلات تیروئید: کم کاری تیروئید بر میزان رطوبت رسانی کل پوست بدن تاثیر می گذارد و می تواند خود را به صورت خشکی در مچ دست نیز نشان دهد.

رنگ پریدگی پوست (کم خونی یا اختلالات گردش خون)

پوست کم رنگ یا متمایل به سفیدی در ناحیه مچ دست و کف دست می تواند نشان دهنده کاهش سطح هموگلوبین خون (آنمی یا کم خونی) باشد. همچنین ضعف در سیستم گردش خون موضعی نیز می تواند باعث انقباض رگ ها و رنگ پریدگی این ناحیه شود.

زرد شدن پوست مچ دست (مشکلات کبدی یا یرقان)

زرد شدن رنگ پوست یک علامت کلاسیک برای یرقان (زردی) و اختلال در عملکرد کبد یا مجاری صفراوی است. اگرچه این تغییر رنگ ابتدا در سفیدی چشم ها ظاهر می شود، اما اثرات آن روی پوست بخش های مختلف بدن از جمله مچ دست نیز قابل مشاهده است.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مچ بیماری توده آرتریت خبر فوری مفاصل گردش خون تورم مچ
ایران پیروزمندانه از بحران کنونی خارج می‌شود/ بهای سنگینی می‌پردازیم!
وقتی «ما» قدرتمندتر از «من» می‌شود/ از اختلاف تا همدلی؛ روایتی از ایرانِ واحد در هفته وحدت
فرانسه یک قدم دیگر به سمت «حق مردن» رفت
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نامناسب‌ترین وضعیت خوابیدن کدام است؟
با این راهکار‌ها به بهبود جریان خون کمک کنید
پیاده‌روی روزانه ۳۰دقیقه‌ای معجزه می‌کند
مشکل گردش خون و علائم آن در بدن
توده‌ چهار کیلوگرمی از شکم بیمار شوشی خارج شد
دلایل ضعف گردش خون در پاها
از پله نترسید! شرط سالم ماندن مفاصل در پله‌نوردی چیست؟
کاهش قند خون با مصرف یک سبزی معطر
پلیس مچ ضابط قلابی را گرفت
ورود توده گرد و خاک به نوار غربی
آیا قولنج شکستن برای بدن مضر است؟
علائم سرطان معده چیست؟
از کجا بفهمیم کمبود پروتئین داریم؟
آسیب‌دیدگی زانو و افزایش احتمال ابتلا به آرتریت
عجیب‌ترین شوک به داماد در شب زفاف!
توده گرد و خاک در راه برخی مناطق کشور
انتقال توده گرد و غبار از مرزهای غربی به ایران
تقویت گردش خون با روش‌های طبیعی
ورود توده گرد و غبار از غرب کشور طی فردا
مشاهده هر نوع توده در بدن را جدی بگیرید
وب گردی
پرشین هتل
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۴ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۴ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
تمسخر برنده مدال طلای المپیاد در فضای مجازی!  (۴۷ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۶ نظر)
ویدیوی سخنان خاتمی که در فضای مجازی جنجالی شده  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۴ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005pyd
tabnak.ir/005pyd