چرا برخی از صدای غذا خوردن دیگران متنفرند؟

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ برخی از افراد در هنگام غذا خوردن این کار را با دهان بسته انجام نمی دهند و با دهان خود صداهای چندش اوری در می آورند.

دانشمندان در پژوهش اخیر خود دریافته‌اند که چرا صداهای روزمره مانند جویدن، نوشیدن و تنفس برای برخی افراد آزار دهنده است.

کسانی که دچار میسوفونی (صدابیزاری) هستند، از سرو صدای خوردن دیگران منزجر، مضطرب ، عصبانی و حتی خشن می‌شوند.

محققان برای برای افراد مبتلا به میسوفونیا صدای جویدن پخش کردند و مشخص شد، نقطه ای از مغز که مربوط به حرکات دهان و گلو است، نسبت به گروه کنترل داوطلب (که این بیماری را ندارند) بیش از حد فعال شده است.

سوخبیندر کومار، دانشمند علوم اعصاب در دانشگاه نیوکاسل و همکارانش باور دارند، صداهای محرک، آنچه را که سیستم عصبی آینه‌ای مغز نامیده می شود، فعال می‌کنند.

اگر یافته‌های گزارش شده در مجله علوم اعصاب در تحقیقات آینده بر همین استوار بماند، می‌تواند راه را برای درمان‌های موثرتر برای میسوفونی که به نظر برخی از بیماران بسیار ناخوشایند است، هموار کند؛ به گفته کومار سیستم نورون آینه ای قابل آموزش است.

نورون‌های آینه‌ای نورونی است که هنگامی که جانور عملی را انجام می‌دهد و نیز هنگامی که مشاهده می‌کند که همان عمل را دیگری انجام می‌دهد تحریک می‌شود. بدین‌گونه نورون شبیه آینه رفتارهای دیگری را کپی می‌کند، مثل آنکه خودش انجام داده است.

محققان دانشگاه نیوکاسل نشان داده‌اند که افراد مبتلا به صدابیزاری یا میسوفونیا بیش از دیگران صدا را پردازش می‌کنند. اسکن مغزی این افراد نشان می‌دهد که بخش‌های مختلف مغزِ افراد مبتلا به میسوفونیا، که مربوط به پردازش صدا هستند در ارتباط متقابل بیشتری با یکدیگر دارند و رشته‌های عصبی بیشتری این بخش‌ها را به یکدیگر مرتبط می‌کنند. در این افراد بخش اصطلاحاً پیشاحرکتی که مسئول کنترل حرکات دهان و حلق است با بخشی که صدا‌ها را پردازش می‌کند ارتباط وسیع‌تری دارد.

فعال شدن سیستم نورون آینه‌ای با صدای جویدن، باعث نمی‌شود که افراد مبتلا به میسوفونی به طور غیر ارادی شروع به جویدن یا بلعیدن کنند. برخی از افراد مبتلا به این بیماری صدایی را که آن‌ها را تحریک می‌کند تقلید می‌کنند زیرا این کار با کنترل احساسات آن‌ها، باعث آرامش‌شان می‌شود.