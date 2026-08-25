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محسن رضایی: آمریکا در منطقه جایی ندارد

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین اظهار داشت: وضعیت گروهک‌های ضد ایرانی مستقر در مرزهای دو کشور باید تعیین تکلیف شود.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۳۶
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محسن رضایی

محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز سه‌شنبه 3 شهریورماه در دیدار فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران خواهان عراقی مستقل و قوی است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی در این دیدار همچنین تاکید کرد: کشورهای منطقه خود درباره آینده خویش تصمیم گیری خواهند کرد و آمریکا در آینده منطقه جایگاهی نخواهد داشت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین اظهار داشت: وضعیت گروهک‌های ضد ایرانی مستقر در مرزهای دو کشور باید تعیین تکلیف شود.

در این دیدار همچنین فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق با بیان اینکه از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران قدردانی می‌کنیم، گفت: سلام مقامات عراقی را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ و یاد و خاطر شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را گرامی می‌داریم.

وی افزود: بر همکاری‌های منطقه‌ای و بر لزوم تأمین امنیت در مرزهای مشترک دو کشور تأکید می‌کنیم.

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