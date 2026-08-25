چین: همکاری با ایران نباید متوقف شود!
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پکن امروز هشدار داد که تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران فقط تنشها را بیش از پیش تشدید میکند.
لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در نشست خبری روزانه تاکید کرد جنگ اقتصادی و فشار حداکثری به حل مسئله کمکی نخواهد کرد. این اقدامات تنها تنشها و درگیریها را تشدید کرده و خطر گسترش دامنه بحران را به همراه دارد.
وی تاکید کرد که «همکاریهای چین با ایران همواره در چارچوب قوانین بینالمللی انجام شده و نباید مختل یا تضعیف شود».
سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین همچنین تأکید کرد که «پکن تحولات مرتبط را از نزدیک دنبال میکند و تمام اقدامات لازم را برای حفظ منافع و حقوق مشروع خود به کار خواهد گرفت».
پس از ناکامی آمریکا در دستیابی به اهداف خود در جنگ با ایران، واشنگتن مدعی طرح جدیدی برای تشدید فشارهای اقتصادی علیه تهران شده که شباهت زیادی به سیاست «فشار حداکثری» دولت اول ترامپ دارد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا دیروز جزئیات این طرح ادعایی را اعلام و خریداران نفت ایران را تهدید کرد.
دولت ترامپ بعد از خروج از برجام هم اعلام کرد که قصد دارد تحریمهای جدیدی علیه ایران به کار بگیرد. اساس آن تحریمها هم تحریم کشورها و شرکتهایی بود که اقدام به معامله با ایران میکردند.
در آن زمان، آمریکا با تشدید بیسابقه تحریمها و هدف قرار دادن بیش از ۱۵۰۰ فرد و نهاد ایرانی، بخش عمده ظرفیت تحریمی خود را مصرف کرد و در نهایت به گفته مقامهای وقت آمریکا، دیگر تحریم مؤثری برای اعمال علیه ایران باقی نماند.
با این حال، این فشارها به هدف اعلامی واشنگتن منتهی نشد و در سالهای بعد ایران همچنان به فعالیتهای خود ادامه داد؛ در مقابل، استفاده افراطی از تحریمها نگرانیهایی درباره فرسایش نقش دلار و حرکت برخی کشورها به سمت سازوکارهای مالی مستقل از آمریکا ایجاد کرد.