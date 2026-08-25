ارجاع «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» به کمیسیون مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجازی امروز ( سه شنبه ۳ شهریور) مجلس، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را بررسی کرده و در نهایت ماده ۳ و ۴ این طرح را به منظور بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون ارجاع دادند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجازی امروز (سه شنبه ۳ شهریور) مجلس، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را بررسی کرده و در نهایت ماده ۳ و ۴ این طرح را به منظور بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون ارجاع دادند.

در ماده ۳ این طرح آمده بود که انجام تمامی فعالیت‌های دستگاه‌های مشمول این قانون با کارگزاران و اتباع خارجی به جز فعالیت با کارگزاران خارجی سطح یک که علاوه بر ثبت باید از سامانه تأییدیه دریافت کنند، منوط به ثبت سرفصل فعالیت‌ها در سامانه است. فعالیت نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و مشارکت مقامات سیاسی در فعالیت‌های مربوط به کارگزار خارجی نیازمند ثبت نیست.

سایر موارد استثناء در خصوص اشخاص یا فعالیت‌ها و نیز فعالیت‌های نیازمند اخذ مجوز پیش از انجام در قالب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه میشود و به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی میرسد. چنانچه انجام فعالیت موضوع این قانون صرفاً منوط به ثبت باشد. در صورت عدم امکان ثبت قبل از اقدام به استناد معاذیر موجه، متقاضی موظف است حداکثر ظرف (۷۲) ساعت نسبت به ثبت براساس این قانون اقدام نماید.

در ماده ۴ این طرح آمده بود که فعالیت روزمره و عادی اشخاص ایرانی و همچنین انجام معاملات تا سقف نصاب معاملات کوچک موضوع بند «الف» ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز انجام مذاکرات اولیه و تعاملات پیش قراردادی در حوزه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی مانند تبادل نمونه کالا و نظایر آن با کارگزار بیگانه نیاز به ثبت ندارد.

تبصره ۱-فعالیت‌هایی با کارگزاران خارجی در حوزه مشاغل حساس که نیازمند اخذ مجوز پیش از انجام هستند، در قالب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه تهیه میشود و تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

تبصره ۲- سفارش ساخت یا پخش هرگونه تبلیغ کالا و خدمات در رسانه‌های خارجی یا هرگونه تعامل و همکاری با رسانه‌های مزبور، منوط به ثبت در سامانه و اخذ مجوز است.

تبصره۳ - انجام تمامی فعالیت‌های موضوع این قانون در قلمروی جمهوری اسلامی، ایران توسط اتباع خارجی منوط به ثبت سرفصل فعالیت‌ها در سامانه و اخذ مجوز است، مگر مخارج عادی تا سقف معاملات کوچک موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات نیاز به ثبت در سامانه و اخذ مجوز ندارد.

تبصره ۴- مصادیق امور عادی و روزمزه براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه تهیه می‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.