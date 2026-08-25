ادعای العربیه از پیشنهاد آمریکا به ایران
العربیه: آمریکا پیشنهاد کرده که در ازای باز شدن تنگه هرمز و توقف حملات توسط عوامل، محاصره را متوقف کرده و تحریمها را رفع کند.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۲۲| |
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به گزارش تابناک؛ العربیه به نقل از یک منبع مطلع ادعا کرد: آمریکا پیشنهاد کرده که در ازای باز شدن تنگه هرمز و توقف حملات توسط عوامل، محاصره را متوقف کرده و تحریمها را رفع کند.
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به شرطی که اول آمریکا سهم خودش را انجام بده بعد ما. خسته شدیم از بس اول ما انجام دادیم انها بد عهدی کردن
امریکا دیگه نباید در خلیج فارس باشه... نباید گول بخوریم... اینکه اینجا هستیم به زحمت به دست اومده برگشتش ساده نیست... محاصره و تحریم با یه کلیک و امضا برمی گرده ولی بستن تنگه هرمز به این سادگی نیست به ویژه وقتی امریکایی ها دوباره مستقر شدند و تجهیزات اوردند... به نظرم امریکایی ها هیچ وقت ابزار محاصره و تحریم رو رها نمی کنند ما باید این دندون لق رو بکنیم و با طرح های نواورانه به دنبال خنثی سازی اونها باشیم.