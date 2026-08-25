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ادعای العربیه از پیشنهاد آمریکا به ایران

العربیه: آمریکا پیشنهاد کرده که در ازای باز شدن تنگه هرمز و توقف حملات توسط عوامل، محاصره را متوقف کرده و تحریم‌ها را رفع کند.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۲۲
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2412 بازدید
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۳
ایران و آمریکا

به گزارش تابناک؛ العربیه به نقل از یک منبع مطلع ادعا کرد: آمریکا پیشنهاد کرده که در ازای باز شدن تنگه هرمز و توقف حملات توسط عوامل، محاصره را متوقف کرده و تحریم‌ها را رفع کند.

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العربیه آمریکا تنگه هرمز تحریم محاصره
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
5
پاسخ
بازی تکراری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
2
4
پاسخ
به شرطی که اول آمریکا سهم خودش را انجام بده بعد ما. خسته شدیم از بس اول ما انجام دادیم انها بد عهدی کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
0
پاسخ
امریکا دیگه نباید در خلیج فارس باشه... نباید گول بخوریم... اینکه اینجا هستیم به زحمت به دست اومده برگشتش ساده نیست... محاصره و تحریم با یه کلیک و امضا برمی گرده ولی بستن تنگه هرمز به این سادگی نیست به ویژه وقتی امریکایی ها دوباره مستقر شدند و تجهیزات اوردند... به نظرم امریکایی ها هیچ وقت ابزار محاصره و تحریم رو رها نمی کنند ما باید این دندون لق رو بکنیم و با طرح های نواورانه به دنبال خنثی سازی اونها باشیم.
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