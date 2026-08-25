ادعای العربیه از پیشنهاد آمریکا به ایران

العربیه: آمریکا پیشنهاد کرده که در ازای باز شدن تنگه هرمز و توقف حملات توسط عوامل، محاصره را متوقف کرده و تحریم‌ها را رفع کند.

به گزارش تابناک؛ العربیه به نقل از یک منبع مطلع ادعا کرد: آمریکا پیشنهاد کرده که در ازای باز شدن تنگه هرمز و توقف حملات توسط عوامل، محاصره را متوقف کرده و تحریم‌ها را رفع کند.