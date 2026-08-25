هشدار فرمانده ارتش به تکفیریها و عناصر معاند
امیر سرتیپ جهانشاهی در بازدید از مناطق مرزی شمالشرق اعلام کرد: پایش و اشراف اطلاعاتی کامل، طرحهای عملیات رزم زمینی دشمن را خنثی کرده است.
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ امیر سرتیپ جهانشاهی در بازدید از مناطق مرزی شمالشرق اعلام کرد: پایش و اشراف اطلاعاتی کامل، طرحهای عملیات رزم زمینی دشمن را خنثی کرده است.
اشراف اطلاعاتی موجب شده تا طرحهای عملیاتی رزم زمینی دشمن پیش از هرگونه اقدام مؤثر، شناسایی و خنثی شود و دشمن نتواند اهدافش را در نزدیکی مرزهای ایران عملیاتی کند.
استقرار یگانهای متحرک هجومی و واکنش سریع در مرزها، در کنار آمادگی همهجانبه نیروهای مسلح، بازدارندگی مؤثری در برابر تهدیدات دشمن ایجاد کرده است.
همه توان یگانهای نزاجا در مرزها، در خدمت تأمین امنیت، صیانت از مرزهای ایران و مقابله با هرگونه تهدید است.
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