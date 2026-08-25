منابع خبری مدعی هستند که عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در سفر به ایران پیشنهاد جدیدی را به تهران داده است.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به همراه محسن نقوی، وزیر کشور این کشور روز دوشنبه دوم شهریور به تهران سفر کرد.

این سفر یک روزه با هدف اصلی کمک به خروج از بن‌بست در مناقشه جاری میان ایران و آمریکا و تلاش برای دستیابی به راه‌حلی پایدار برای صلح در منطقه صورت گرفته است.

روز گذشته نیز الجزیره (عاصم منیر در ایران به دنبال شکستن بن بست مذاکرات است؛ «قطر میانجی اصلی است نه پاکستان») هدف این سفر را شکستن بن بست مذاکرات ایران و آمریکا ارزیابی کرده بود.

منابع مطلع پاکستانی گزارش داده بودند که فرمانده ارتش پاکستان پیش از این سفر، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت‌وگوی تلفنی داشته است تا درباره آخرین تحولات و نحوه ترغیب ایران به بازگشت به میز مذاکره گفت‌و‌گو کند.

فرمانده ارتش پاکستان در این سفر با مقامات ارشد ایرانی از جمله رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، رئیس مجلس محمدباقر قالیباف، وزیر امور خارجه سید عباس عراقچی، وزیر کشور اسکندر مؤمنی و نیز محسن رضایی، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، دیدار و گفت‌و‌گو کرده است.

محور‌های اصلی مذاکرات در این دیدار‌ها بررسی راه‌کار‌های جلوگیری از تشدید تنش میان ایران و آمریکا؛ بازگشایی تنگه هرمز که از زمان آغاز جنگ، تحت کنترل ایران قرار گرفته است و بازگشایی آن برای تامین انرژی جهانی در اولویت واشنگتن قرار دارد.

همچنین دست‌یابی به راه‌حلی مذاکره‌ای و سریع برای پایان دادن به مناقشه و بررسی راه‌های دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه از محور‌های دیگر این مذاکرات بوده است.

در خصوص این سفر و مباحث مطرح شده الحدث به نقل از منابع آگاه مدعی شده است که فرمانده ارتش پاکستان به ایران پیشنهاد توقف محاصره دریایی و لغو تحریم‌ها را بر اساس تفاهم‌نامه ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، واشنگتن در ازای توقف حملات گروه‌های طرفدار ایران، پیشنهاد توقف محاصره دریایی و لغو تحریم‌ها علیه ایران را مطرح کرده است.

دیدار فرمانده ارتش پاکستان برای ایران روشن کرد که اتهامات مربوط به نقض تفاهم‌نامه متوجه هر دو طرف است.

عاصم منیر تأکید کرده است که پاکستان در این مناقشه جانب هیچ طرفی را نمی‌گیرد و برای پایان دادن به بحران تلاش می‌کند.

عاصم منیر خواستار توقف حملات گروه‌های مرتبط با ایران شده است.

بر اساس ادعای الحدث، عاصم منیر به محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته است که واشنگتن و تهران هر دو مسئول ایجاد مانع در مسیر تفاهمات هستند.

عاصم منیر تأکید کرده است که پاکستان به دنبال آتش‌بس موقت نیست، بلکه خواهان پایان دائمی جنگ است.

محسن رضایی به منیر گفته است که در صورت هرگونه تشدید تنش جدید، ایران به جنگ ادامه خواهد داد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین گفته است که تهران به رایزنی‌های خود برای ارائه پاسخ در آینده نزدیک ادامه خواهد داد.

همچنین العربیه به نقل از یک منبع مطلع مدعی شده است: آمریکا پیشنهاد کرده که در ازای باز شدن تنگه هرمز و توقف حملات توسط عوامل، محاصره را متوقف کرده و تحریم‌ها را رفع کند.

در این راستا، علی هاشم، خبرنگار الجزیره گفته است: یک مقام ارشد ایرانی به من گفت که مذاکرات با فیلد مارشال عاصم منیر سازنده بود و در جریان آن، ایده‌های مفیدی میان طرفین مطرح و تبادل شد؛ با این حال، هیچ پیامی از هیچ‌یک از طرفین به طرف دیگر منتقل نشد.

در این راستا، سیدمهدی طباطبایی؛ معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور ایران روز سه شنبه سوم شهریور ماه در شبکه اجتماعی اکس نوشته است: برخلاف برخی گمانه‌زنی‌های نادرست رسانه‌ای، سفر فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش کشور دوست پاکستان به ایران بسیار ثمر‌بخش و واجد دستاوردهای دیپلماتیک بسیار ارزشمندی بود که نتایج آن به‌زودی آشکار خواهد شد.

همچنین در این سفر، مقامات ایرانی از نقش سازنده و صادقانه پاکستان در تسهیل گفت‌و‌گو، کاهش تنش و حل مسالمت‌آمیز مناقشه تقدیر کردند.

ارتش پاکستان این سفر را در راستای دیپلماسی خود برای «پایان دادن به بن‌بست در مناقشه جاری آمریکا و ایران» توصیف کرده است.

در دیدار فرمانده ارتش پاکستان با رئیس مجلس ایران، محمد باقر قالیباف بر نقش آمریکا در نقض تعهدات خود در «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» به عنوان مانعی برای برقراری ثبات منطقه تأکید کرده و خواستار پایبندی واشنگتن به تعهداتش شده است.