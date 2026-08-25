به گزارش سرویس بین الملل تابناک، بسته جدید تحریمی آمریکا علیه ایران که با عنوان «عملیات انزوای اقتصادی» رونمایی شده، پنج بخش کلیدی شامل رمزارزها، فناوری‌های نوین، طلا، هوانوردی و کشتیرانی ایران را هدف گرفته است.

اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هدف نهایی از این اقدام را «قطع تمام شریان‌های اقتصادی که ایران را سرپا نگه داشته» عنوان کرد و به کشور‌های ثالث نیز هشدار داد که در صورت همکاری مالی با تهران، دسترسی خود به سیستم مالی آمریکا را از دست خواهند داد.

در واکنش به این اظهارات، علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد ایران، در گفت‌وگویی کوتاه با خبرنگاران، تحریم‌های جدید را «حرفی تکراری و غیرعملیاتی» خواند و تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران برای هر سناریویی آمادگی کامل دارد و این تهدید‌ها خللی در اراده کشور ایجاد نخواهد کرد.»

خبرنگار تابناک با پروفسور «فرانک فون هیپل» در خصوص این موضوع گفتگویی انجام داده که در ادامه آمده است.

پروفسور «فرانک فون هیپل» مدیر اسبق اداره علم و تکنولوژی کاخ سفید و استاد دانشگاه پرینستون است. حوزه تحقیقاتی «فون هیپل» در زمینه علوم و فناوری شامل مواردی، چون کنترل تسلیحات اتمی و منع اشاعه هسته‌ای، انرژی و توازن سیاست گذاری در عرصه‌های تکنولوژی است.

«فرانک فون هیپل» در خصوص تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و چرخش به فشار اقتصادی به جای حمله نظامی به خبرنگار تابناک گفت: من فکر نمی‌کنم که قوه مجریه ایالات متحده برای رویارویی با ایران راهبردی مدون داشته باشد.

وی افزود: کنگره‌ای که در اختیار جمهوری‌خواهان است، سعی دارد از این موضوع طفره برود. رئیس‌جمهور ترامپ بیشتر از اینکه به جنگ یا اقتصاد علاقه داشته باشد، به سالن رقصی که به کاخ سفید اضافه می‌کند، اهمیت می‌دهد.

استاد دانشگاه پرینستون یادآور شد: او همچنین وسواس عجیبی به انتخابات کنگره در ۳ نوامبر دارد، انتخاباتی که به احتمال زیاد حزبش در آن شکست خواهد خورد، همان‌طور که خودش در انتخابات ۲۰۲۰ شکست خورد. بسیاری از ما نگرانیم که مانند ژانویه ۲۰۲۱، او بار دیگر با ارعاب و خشونت بخواهد نتایج را براندازد.

وی تأکید کرد: برخلاف دوره اول دولت ترامپ، در دوره دوم او کارشناسان اندکی در پست‌های رهبری قرار دارند. او افرادی را نامزد می‌کند که بیشتر بر اساس ظاهرشان انتخاب می‌شوند تا تخصص و دستاوردهایشان. همچنین باید با دروغ او مبنی بر پیروزی در انتخابات ۲۰۲۰ موافق باشند. در نتیجه، آنها هم به اندازه خودش جدی نیستند. وزیر دفاع او می‌خواهد به مردان ارتش آمریکا تستوسترون تزریق کند.

مدیر اسبق اداره علم و تکنولوژی کاخ سفید گفت: در خصوص جنگ با ایران، به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور به‌طور فزاینده‌ای در دنیای توهمات زندگی می‌کند. او مرتباً پیروزی یا پیروزی قریب‌الوقوع را اعلام می‌کند. او باور دارد که اگر به اندازه کافی دروغ بگوید، می‌تواند مردم را وادار کند که واقعیتِ مدنظر او را بپذیرند.

وی افزود: به‌طور عینی، شاید بتوان این جنگ را با یک مصالحه به پایان رساند. تمرکز من بر مسئله هسته‌ای بوده است، جایی که فکر می‌کنم راه‌حل خطرات تکثیر سلاح‌های هسته‌ای ناشی از برنامه‌های هسته‌ای ایران و عربستان، کنترل فراملی است. به نظر می‌رسید آقای سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در مذاکرات پیش از بمباران در ژوئن گذشته و فوریه، نسبت به این رویکرد باز بود، اما ظاهراً ویتکاف که نه پیش‌زمینه لازم را داشت و نه مشاوران متخصص، او را درک نکرد.

استاد دانشگاه پرینستون تأکید کرد: در هر صورت، به نظر می‌رسد اکنون مسئله هسته‌ای تقریباً فراموش شده است. مسائل فعلی، مسدود کردن تنگه هرمز از سوی ایران و درخواست غرامت برای خسارات ناشی از اقدامات آمریکا و اسرائیل است.

وی یادآور شد: من هیچ نشانه‌ای از مذاکرات مستقیم یا از طریق واسطه‌ها در مورد هیچ‌کدام از این مسائل نمی‌بینم. با توجه به عدم تمرکز، حداقل در سمت آمریکا، فکر می‌کنم رویکرد از طریق واسطه‌ها امیدوارکننده‌تر باشد، اما این رویکرد دو بار با بمباران‌های نتانیاهو و همراهی رئیس‌جمهور ترامپ با او قطع شد؛ و اکنون رئیس‌جمهور ترامپ تهدید می‌کند که عمان، واسطه کلیدی پیشین، را به دلیل مذاکراتش با ایران بر سر کنترل تنگه هرمز، بمباران کند.

وی گفت: نگرانم که ایران باور داشته باشد که در حال پیروزی در جنگ است. دیدگاه من این است که همه در حال باختن هستند.

مدیر اسبق اداره علم و تکنولوژی کاخ سفید در پایان گفت:، اما باید همچنان تلاش کنیم تا از تبدیل شدن این وضعیت به جنگی بی‌پایان یا تشدید آن به چیزی بسیار بدتر، جلوگیری کنیم.