بنزین در این کشورها گران شد+ جزئیات

آمریکا و (رژیم)اسرائیل ۶ ماه پیش حملات تجاوزکارانه مشترک خود علیه ایران را آغاز کردند؛ از آن زمان تاکنون قیمت بنزین در دست‌ کم ۱۴۵ کشور افزایش یافته و فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان در سراسر جهان وارد کرده است.

از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران تاکنون قیمت بنزین در دست‌ کم ۱۴۵ کشور افزایش یافته و فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان در سراسر جهان وارد کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این ارقام بر پایه داده‌های تارنمای «GlobalPetrolPrices» است؛ پایگاهی که قیمت سوخت را در ۱۷۰ کشور و قلمرو رصد می‌کند. قیمت بنزین در میانمار بیشترین افزایش را داشته و از ۰.۷۷ دلار به ازای هر لیتر بنزین اکتان ۹۵ در ۲۳ فوریه، به ۱.۲۰ دلار(معادل ۵۶ درصد افزایش) در ۱۷ آگوست رسیده است. پس از میانمار، بوتان با ۵۵، کوبا با ۵۱، امارات متحده عربی با ۵۰ و نیجریه با ۴۸ درصد بیشترین افزایش قیمت را ثبت و تجربه کرده‌اند.

بنا بر این گزارش؛ در ۲۵ کشور دیگر که عمده آنها تولیدکنندگان نفت با سوخت یارانه‌ای سنگین هستند، قیمت بنزین یا بدون تغییر مانده یا با کاهش‌های تک‌رقمی مواجه شده است.

در جدول زیر ۱۴۵ کشوری که طی ۶ ماه گذشته قیمت بنزین در جایگاه‌های سوخت آنها افزایش یافته، نمایش داده شده است.

افزایش قیمت سوخت چگونه مسافت پیمایشی خودرو را کاهش می‌دهد؟

پیش از آغاز جنگ، متوسط قیمت هر گالن(معادل ۳.۷۸ لیتر) بنزین معمولی در آمریکا ۲.۹۴ دلار بود. اکنون این قیمت به ۴.۰۹ دلار رسیده است که از افزایش ۳۹ درصدی آن حکایت دارد. این آمار از سوی انجمن اتومبیل آمریکا (AAA) ارائه کرده است.

هزینه اضافی سوخت به طور مستقیم بر مسافتی که قابل پیمایش رانندگان تاثیر می‌گذارد. پیش از جنگ، یک خودروی معمولی خانوادگی در آمریکا با ۵۰ دلار بنزین می‌توانست حدود ۷۱۸ کیلومتر جابه‌جا شود. امروز همین مقدار پول تنها برای طی حدود ۵۳۶ کیلومتر کفایت می‌کند و این به معنای ۱۸۳ کیلومتر کمتر یا ۲۵ درصد کاهش در مسافت قابل‌پیمایش است.

جهش قیمت نفت چطور قیمت مواد غذایی را بالا می‌برد؟

قیمت نفت و مواد غذایی همگام با یکدیگر حرکت می‌کنند، زیرا قیمت انرژی تک‌تک مراحل زنجیره تامین مواد غذایی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ از کودهای مورد استفاده در مزارع گرفته تا کامیون‌هایی که مواد غذایی را از مزرعه به قفسه فروشگاه‌ها منتقل می‌کنند. همچنین، افزایش قیمت نفت به طور مستقیم هزینه حمل‌ونقل و کشتیرانی را بالا می‌برد.

دیوید مک‌ویلیامز، اقتصاددان ایرلندی دراین‌باره به الجزیره گفت: حمل‌ونقل، شریان حیاتی اقتصاد جهانی است. انتقال کالاها از نقطه A به نقطه B، یک مسئله لجستیکی و زنجیره تامین محسوب می‌شود و در نهایت، حمل‌ونقل همان موتور محرکه اقتصاد جهانی است.

در کشورهای کم‌درآمد که مردم آنها بخش به مراتب بیشتری از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند و دولت حجم زیادی از غلات و کود را وارد می‌کند، افزایش قیمت نفت می‌تواند به‌سرعت به کمبود مواد غذایی منجر شود.



چه محصولاتی از نفت و گاز تولید می‌شوند؟

کاربردهای نفت و گاز بسیار فراتر از تامین سوخت است. آنها مواد خام و اولیه هزاران محصولی هستند که استفاده روزمره دارند. انواع پلاستیک، از جمله بطری‌های آب، بسته‌بندی مواد غذایی، قاب و محافظ گوشی تلفن همراه و سرنگ‌های پزشکی، همه‌وهمه از نفت خام تولید می‌شوند.

نفت خام همچنین ماده اولیه پنهان در الیاف مصنوعی همچون پلی‌استر، نایلون و اکریلیک است؛ موادی که برای تولید انواع محصولات از البسه ورزشی گرفته تا فرش به کار می‌روند. صنعت لوازم آرایشی نیز به نفت وابسته است، چرا که محصولاتی همچون وازلین، رژلب و کانسیلر از مشتقات نفتی تولید می‌شوند.

افزون بر این، بسیاری از اقلام و محصولات خانگی نیز به مواد اولیه نفتی وابسته‌اند؛ مایع‌های لباسشویی، ظرفشویی و رنگ‌ها همگی از فرآورده‌های نفتی تولید می‌شوند.

گفتنی است، بخش بزرگی از زنجیره جهانی تامین غذا به گاز طبیعی، در قالب کود شیمیایی، وابسته است؛ و از طریق افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی، به همگام ماندن تولید مواد غذایی با تقاضای جهانی کمک می‌کند.