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هشدار روزنامه عبری درباره تبعات اقدام علیه ایران

تجربه تاریخی نشان می دهد حکومت ها لزوما در برابر تحریم ها تسلیم نمی شوند. بنابراین مشخص نیست فشار اقتصادی بتواند تهران را وادار به پایان جنگ یا تغییر سیاست هایش کند.
کد خبر: ۱۳۹۱۳۹۴
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روزنامه عبری

یک روزنامه عبری زبان نسبت به پیامدهای به راه انداختن جنگ اقتصادی علیه ایران در سطح جهانی هشدار داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، یدیعوت آحارانوت گزارش داد، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مرحله جدیدی از فشار اقتصادی علیه ایران را با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» آغاز کرده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا گفته است واشنگتن قصد دارد کشورها و نهادهایی را که به همکاری اقتصادی با ایران ادامه می دهند تحت فشار قرار دهد.

در این گزارش هشدار داده شده است که اجرای تحریم های ثانویه علیه ایران می تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای این کشور داشته باشد. اگر آمریکا کشورهایی مانند چین، روسیه، مالزی، پاکستان، ترکیه و قطر را نیز به دلیل روابط اقتصادی با ایران هدف قرار دهد، جنگ اقتصادی ممکن است از کنترل خارج شود و به یک «جنگ اقتصادی جهانی؛ همه علیه همه» تبدیل شود.

بر اساس این گزارش، تجربه تاریخی نشان می دهد حکومت ها لزوما در برابر تحریم ها تسلیم نمی شوند. بنابراین مشخص نیست فشار اقتصادی بتواند تهران را وادار به پایان جنگ یا تغییر سیاست هایش کند.

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