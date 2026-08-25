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رئیس‌جمهور پیشین بولیوی: ایران کابوس آمریکاست

توسعه فناوری بومی و مستقل ایران باعث شد بتواند شکاف و نابرابری عظیم نظامی را تا حدی کاهش دهد؛ مردم ایران هم با اتحاد و همبستگی در برابر جنگ روانی و انتشار اطلاعات نادرست مقاومت کردند.
کد خبر: ۱۳۹۱۳۸۸
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رئیس‌جمهور پیشین بولیوی

به گزارش تابناک؛ اوو مورالس، رئیس‌جمهور پیشین بولیوی درباره جنگ ایران و آمریکا نوشته است: ایران نمونه‌ای از حفظ عزت و کرامت یک ملت در برابر امپراتوری‌ست. توسعه فناوری بومی و مستقل ایران باعث شد بتواند شکاف و نابرابری عظیم نظامی را تا حدی کاهش دهد؛ مردم ایران هم با اتحاد و همبستگی در برابر جنگ روانی و انتشار اطلاعات نادرست مقاومت کردند.

از سوی دیگر، برنامه‌ریزی راهبردی ایران توانست در برابر فشارهای مالی و اقتصادی آمریکا واکنش مناسب نشان دهد. امپراتوری می‌تواند تحریم، تهدید و جنگ را تحمیل کند، اما نمی‌تواند اراده یک ملت مستقل و دارای حاکمیت را درهم بشکند؛ چون در حالی که امپراتوری خود را در جنگ‌های نظامی فرسوده می‌کند، ایران نشان می‌دهد که حاکمیت ملی و استقلال یک کشور می‌تواند در جنگ اقتصادی هم پیروز شود.

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