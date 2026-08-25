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فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۱۳۷۸
کد خبر:۱۳۹۱۳۷۸
2877 بازدید
نظرات: ۲
تکنوتابناک

مکانیزم سامانه جدید هوش مصنوعی برای شناسایی و ترور + زیرنویس

شرکت پالانتیر تکنالوجیس | Palantir Technologies طرف قرارداد ارتش آمریکا یک سیستم جدید نظارتی تحت عنوان میون | Maven را معرفی کرده که ماهواره‌ها، رادار و تمام دوربین‌ها را در یک سیستم واحد ادغام می‌کند تا ردیابی اهداف به ویژه افراد و الگوی رفتاری آنها را به صورت لحظه‌ای امکان‌پذیر سازد و آنها به سرعت در لیست ترور قرار بگیرند؛ رویکردی که خطرات به کارگیری هوش مصنوعی در حوزه نظامی را بیش از پیش یادآور می‌شود. مکانیزم این سامانه با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.
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برچسب‌ها:
تکنوتابناک پالانتیر هوش مصنوعی شناسایی اهداف جنگ مدرن بانک اهداف ترور تکنولوژی نظامی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
یاشار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
1
3
پاسخ
عزیزم این تکنولوژی قدیمی هست !!! خود این فیلم هم قدیمی هست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
عزیزم شما که علامه دهر هستی میتونی توضیحی در این خصوص به ما بدید که تکنولوژی های جدید چی بوده ؟ ممنون میشم
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