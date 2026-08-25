تکنوتابناک
مکانیزم سامانه جدید هوش مصنوعی برای شناسایی و ترور + زیرنویس
شرکت پالانتیر تکنالوجیس | Palantir Technologies طرف قرارداد ارتش آمریکا یک سیستم جدید نظارتی تحت عنوان میون | Maven را معرفی کرده که ماهوارهها، رادار و تمام دوربینها را در یک سیستم واحد ادغام میکند تا ردیابی اهداف به ویژه افراد و الگوی رفتاری آنها را به صورت لحظهای امکانپذیر سازد و آنها به سرعت در لیست ترور قرار بگیرند؛ رویکردی که خطرات به کارگیری هوش مصنوعی در حوزه نظامی را بیش از پیش یادآور میشود. مکانیزم این سامانه با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید.
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