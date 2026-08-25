مکانیزم سامانه جدید هوش مصنوعی برای شناسایی و ترور + زیرنویس

نصف شدن عجیب ربات دونده از کمر با شروع مسابقات جهانی ربات ها در پکن، یک ربات انسان‌نمای چینی در رشته...

تست تیراندازی با تفنگ تک‌تیرانداز ام۴۰ای۵ در این ویدیو، تفنگ تک‌تیرانداز ام۴۰ای۵ تفنگداران دریایی آمریکا در میدان...

استفاده از لیزر برای پاک‌سازی فضا زباله‌های فضایی به یکی از تهدیدهای جدی عصر جدید تبدیل شده‌اند؛ تهدیدی که...

ماهواره‌های فضایی چطور بیمه می‌شوند؟ بیمه فقط به خودرو، خانه و جان انسان‌ها محدود نمی‌شود؛ حتی سبیل یک بازیکن...