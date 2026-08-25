ممنوعیت تجاری آمریکا علیه کوبا تمدید شد

رئیس‌جمهور آمریکا تحریم تجاری این کشور علیه کوبا را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که ممنوعیت تجاری آمریکا علیه کوبا را برای یک سال دیگر تمدید کرده است.

ترامپ مدعی شد: در راستای منافع ملی آمریکا است که اعمال این اختیارات در ارتباط با کوبا را برای یک سال دیگر تمدید کنیم.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد که اعمال این اختیارات در قبال کوبا را به مدت یک سال دیگر، تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۷ (۲۳ شهریور ۱۴۰۶) تمدید می‌کند.