ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

ضربه سنگین مردم آمریکا به سیاست‌های جنگی ترامپ

این نظرسنجی نشان می‌دهد تنها ۳۱ درصد آمریکایی‌ها از اقدام نظامی آمریکا علیه ایران حمایت می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۹۱۳۷۶
| |
2020 بازدید
مخالفان ترامپ

نتایج تازه ترین نظرسنجی حکایت از آن دارد که افکار عمومی آمریکا به شدت مخالف سیاست های جنگ طلبانه آمریکا علیه ایران هستند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، بر اساس نظرسنجی جدید رویترز، حمایت مردم آمریکا از جنگ با ایران به پایین‌ترین سطح خود از روزهای ابتدایی این درگیری رسیده است؛ روندی که به تداوم پایین بودن محبوبیت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در سطحی بی‌سابقه کمک کرده است.

این نظرسنجی که طی چهار روز انجام شده، نشان می‌دهد تنها ۳۱ درصد آمریکایی‌ها از اقدام نظامی آمریکا علیه ایران حمایت می‌کنند.

این رقم در نظرسنجی ماه مارس (فروردین/ اردیبهشت) رویترز/ایپسوس ۳۷ درصد و اوایل ماه جاری میلادی (ژوئن) ۳۴ درصد بوده است.

بر اساس نتایج این نظرسنجی، کاهش حمایت عمومی عمدتاً ناشی از کاهش حمایت جمهوری‌ خواهان از جنگ بوده است.

حدود ۶۹ درصد از پاسخ‌ دهندگان جمهوری‌خواه همچنان از جنگ حمایت کرده‌اند؛ در حالی که این میزان در ماه مارس (فروردین/ اردیبهشت) ۷۷ درصد بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ جنگ جنگ با ایران ایران ایران و آمریکا خبر فوری مردم آمریکا
فرانسه یک قدم دیگر به سمت «حق مردن» رفت
یک گزارش تصویری متفاوت؛ مردگان آلمان شرقی
رکورد بدهی در آمریکا؛ ۴۰ تریلیون دلار!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جنگ ترامپ در آستانه غیرقانونی شدن!
رسانه‌های‌اسرائیلی: ترامپ به تنش با ایران ادامه نمی‌دهد!
مقام سابق کنگره از سناریوی دشوار سخن گفت!
ادعای جنجالی درباره احتمال حمله ترامپ به ایران
نماینده سابق کنگره: ترامپ به همه ما خیانت کرد
ترامپ درباره جنگ ایران چه می گوید؟
بزرگترین پیروزی ترامپ، خروج از خاورمیانه است
فشار آمریکا بر اقلیم کردستان برای جنگ با ایران!
دیوانه‌تر از ترامپ بودن؛ تنها راه پایان جنگ!
ادعای جدید ترامپ: پایان جنگ نزدیک است!
نگرانی ترامپ از پیچیدگی جنگ علیه ایران
چه کسانی آمریکا را وارد جنگ‌های اسرائیل می‌کنند؟
هشدار سناتورهای آمریکا به ترامپ درباره جنگ با ایران
جلد جدید نشریه تایم درباره ترامپ
چرا ترامپ از نبرد با ایران می‌ترسد؟!
وب گردی
پرشین هتل
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟
افزایش شدید قیمت طلا در ۱ شهریور ۱۴۰۵
تخم‌ مرغ برای کبد مفید است یا مضر؟
ایران «سلاحی قدرتمندتر از بمب اتم» پیدا کرد/ دستیابی به توافق جدید میان ایران و آمریکا آسان نخواهد بود
آمپول نوروبیون (Neurobion) چیست؟
جنگ آمریکا و ایران در حال ورود به فاز خطرناکتری است/ نه واشنگتن و نه تهران تمایلی به دادن اولین امتیاز بزرگ نشان نمی‌دهند
بعید است ترامپ بخواهد در قبال ایران اقدامی کند که چین را خشمگین کند/ احتمال از سرگیری جنگ تمام عیار وجود دارد
گوشی‌های قدیمی؛ گنجی از طلا و نقره!
فال حافظ؛ اول شهریور ۱۴۰۵ برای متولدین هر ماه
خلیج فارس، نامی که تاریخ تغییرش نمی دهد؛ عراق باید مواضع خود را اصلاح کنند
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار
شاهین؛ خودرویی که سایپا می‌خواست با آن از گذشته عبور کند
ممنوعیت حجاب در مدارس اتریش
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟
ازدواج زودهنگام چه تاثیری بر سلامت روان دارد؟
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۴ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۶۹ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۳ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۱ نظر)
تمسخر برنده مدال طلای المپیاد در فضای مجازی!  (۴۷ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
ویدیوی سخنان خاتمی که در فضای مجازی جنجالی شده  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
مرگ مجری زن شبکه معاند + عکس  (۴۲ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005pxY
tabnak.ir/005pxY