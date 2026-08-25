چهرهی خواب ابدی
یک گزارش تصویری متفاوت؛ مردگان آلمان شرقی
این مجموعه، توضیحی روشن دربارهی مجموعهی مشهور سیزدهعکسی Totengesichter (۱۹۸۶) اثر رودولف شفر است؛ مجموعهای که او در یکی از سردخانههای برلین شرقی خلق کرد و بعدها بهعنوان شاخصترین اثرش شناخته شد.
کد خبر: ۱۳۹۱۳۶۹| |
3136 بازدید
به گزارش تابناک، عنوان آلمانی Totengesichter را میتوان بهمعنای «چهرههای مردگان» ترجمه کرد؛ واژهای مرکب از Toten به معنای «مردگان» و Gesichter به معنای «چهرهها».
شفر در این مجموعه از پرترههایی الهام گرفته بود که عکاس آلبرت رودومین در سال ۱۹۲۷ با حالوهوایی شبیه ماسکهای مرگ خلق کرده بود. این آثار در ادامهی سنت دیرینهی عکاسی پس از مرگ قرار میگیرند؛ سنتی که در آن چهرهی فرد پس از مرگ ثبت میشد تا تصویری ماندگار از او باقی بماند.
در تمام این عکسها تنها چهرهی درگذشتگان دیده میشود. همین سادگی، فضایی غریب و unsettling به تصاویر میبخشد؛ چراکه چهرهها آنقدر آرام به نظر میرسند که گویی فقط به خواب رفتهاند، و حتی در برخی موارد، حالتی شبیه لبخند بر لب دارند.
برای اطمینان خاطر مخاطبان، انتشار تمامی این تصاویر در کتاب مجموعه و همچنین در وبسایت هنرمند، با رضایت قبلی خانوادههای درگذشتگان انجام شده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
چهره این انسانهای رخت بر بسته از دنیا، از انسانهای زنده، آرامش بیشتر، صداقت بیشتر و دلنشینی بیشتری داشت
خیلی به پایان کار خودم فکر می کنم. همیشه از خداوند می خوام، تا آخرین لحظه ای که زنده هستم، شرایطم به نحوی نباشه که کوچکترین زحمتی برای هیییییچ کس ایجاد کنم. لحظه مرگم، با زجر همراه نباشه و صد البته اینکه بعد از مرگ، روحم دچار وضعیتی نباشه که آرزوی برگشت به دنیای فانی داشته باشه. اگر دوست داشید، با مثبت هاتون با من سهیم باشید.
آمین یا ربّ العالمین
آمین یا ربّ العالمین