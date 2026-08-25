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چهره‌ی خواب ابدی

یک گزارش تصویری متفاوت؛ مردگان آلمان شرقی

این مجموعه، توضیحی روشن درباره‌ی مجموعه‌ی مشهور سیزده‌عکسی Totengesichter (۱۹۸۶) اثر رودولف شفر است؛ مجموعه‌ای که او در یکی از سردخانه‌های برلین شرقی خلق کرد و بعد‌ها به‌عنوان شاخص‌ترین اثرش شناخته شد.
کد خبر: ۱۳۹۱۳۶۹
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3136 بازدید
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۴
مردگان

به گزارش تابناک، عنوان آلمانی Totengesichter را می‌توان به‌معنای «چهره‌های مردگان» ترجمه کرد؛ واژه‌ای مرکب از Toten به معنای «مردگان» و Gesichter به معنای «چهره‌ها».


یک گزارش تصویری متفاوت؛ مردگان آلمان شرقی



یک گزارش تصویری متفاوت؛ مردگان آلمان شرقی


یک گزارش تصویری متفاوت؛ مردگان آلمان شرقی

شفر در این مجموعه از پرتره‌هایی الهام گرفته بود که عکاس آلبرت رودومین در سال ۱۹۲۷ با حال‌وهوایی شبیه ماسک‌های مرگ خلق کرده بود. این آثار در ادامه‌ی سنت دیرینه‌ی عکاسی پس از مرگ قرار می‌گیرند؛ سنتی که در آن چهره‌ی فرد پس از مرگ ثبت می‌شد تا تصویری ماندگار از او باقی بماند.

یک گزارش تصویری متفاوت؛ مردگان آلمان شرقی


یک گزارش تصویری متفاوت؛ مردگان آلمان شرقی

یک گزارش تصویری متفاوت؛ مردگان آلمان شرقی
در تمام این عکس‌ها تنها چهره‌ی درگذشتگان دیده می‌شود. همین سادگی، فضایی غریب و unsettling به تصاویر می‌بخشد؛ چراکه چهره‌ها آن‌قدر آرام به نظر می‌رسند که گویی فقط به خواب رفته‌اند، و حتی در برخی موارد، حالتی شبیه لبخند بر لب دارند.


یک گزارش تصویری متفاوت؛ مردگان آلمان شرقی

یک گزارش تصویری متفاوت؛ مردگان آلمان شرقی
برای اطمینان خاطر مخاطبان، انتشار تمامی این تصاویر در کتاب مجموعه و همچنین در وب‌سایت هنرمند، با رضایت قبلی خانواده‌های درگذشتگان انجام شده است.

یک گزارش تصویری متفاوت؛ مردگان آلمان شرقی
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یک گزارش تصویری متفاوت؛ مردگان آلمان شرقی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
14
پاسخ
امیدوام این تصاویر رو مسئولین ببینند

پایان کار همه ما ...
جی جی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
13
پاسخ
چهره این انسانهای رخت بر بسته از دنیا، از انسانهای زنده، آرامش بیشتر، صداقت بیشتر و دلنشینی بیشتری داشت
میرمهنّا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
5
پاسخ
خیلی به پایان کار خودم فکر می کنم. همیشه از خداوند می خوام، تا آخرین لحظه ای که زنده هستم، شرایطم به نحوی نباشه که کوچکترین زحمتی برای هیییییچ کس ایجاد کنم. لحظه مرگم، با زجر همراه نباشه و صد البته اینکه بعد از مرگ، روحم دچار وضعیتی نباشه که آرزوی برگشت به دنیای فانی داشته باشه. اگر دوست داشید، با مثبت هاتون با من سهیم باشید.
آمین یا ربّ العالمین
سالار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
7
پاسخ
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذالجلال والاکرام
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