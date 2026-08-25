یک گزارش تصویری متفاوت؛ مردگان آلمان شرقی

این مجموعه، توضیحی روشن درباره‌ی مجموعه‌ی مشهور سیزده‌عکسی Totengesichter (۱۹۸۶) اثر رودولف شفر است؛ مجموعه‌ای که او در یکی از سردخانه‌های برلین شرقی خلق کرد و بعد‌ها به‌عنوان شاخص‌ترین اثرش شناخته شد.

به گزارش تابناک، عنوان آلمانی Totengesichter را می‌توان به‌معنای «چهره‌های مردگان» ترجمه کرد؛ واژه‌ای مرکب از Toten به معنای «مردگان» و Gesichter به معنای «چهره‌ها».





















شفر در این مجموعه از پرتره‌هایی الهام گرفته بود که عکاس آلبرت رودومین در سال ۱۹۲۷ با حال‌وهوایی شبیه ماسک‌های مرگ خلق کرده بود. این آثار در ادامه‌ی سنت دیرینه‌ی عکاسی پس از مرگ قرار می‌گیرند؛ سنتی که در آن چهره‌ی فرد پس از مرگ ثبت می‌شد تا تصویری ماندگار از او باقی بماند.



شفر در این مجموعه از پرتره‌هایی الهام گرفته بود که عکاس آلبرت رودومین در سال ۱۹۲۷ با حال‌وهوایی شبیه ماسک‌های مرگ خلق کرده بود. این آثار در ادامه‌ی سنت دیرینه‌ی عکاسی پس از مرگ قرار می‌گیرند؛ سنتی که در آن چهره‌ی فرد پس از مرگ ثبت می‌شد تا تصویری ماندگار از او باقی بماند.

















در تمام این عکس‌ها تنها چهره‌ی درگذشتگان دیده می‌شود. همین سادگی، فضایی غریب و unsettling به تصاویر می‌بخشد؛ چراکه چهره‌ها آن‌قدر آرام به نظر می‌رسند که گویی فقط به خواب رفته‌اند، و حتی در برخی موارد، حالتی شبیه لبخند بر لب دارند.



