بیانیه ارتش پاکستان در پایان سفر عاصم منیر به ایران

پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که فیلد مارشال عاصم منیر روز دوشنبه دیدارهای رسمی با دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، سردار محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و اسکندر مومنی وزیر کشور داشته است.

ارتش پاکستان در پایان سفر فرمانده ارتش این کشور به تهران اعلام کرد که عاصم منیر رایزنی‌های سازنده ای را با مسوولان بلندپایه جمهوری اسلامی ایران پیرامون صلح منطقه‌ای، جلوگیری از تشدید تنش‌ها و بررسی روش‌های حل اختلافات از طریق مذاکره انجام داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در این بیانیه آمده است: سفر یک روزه عاصم منیر به تهران به عنوان بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای پایان دادن به بن‌بست مذاکرات ایالات متحده و ایران و بررسی راه‌های دستیابی به صلح پایدار و توقف دائمی بی‌ثباتی در منطقه بوده است.

در ادامه این بیانیه افزوده شد: مذاکرات تهران، جامع و بر اقدامات لازم برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش، بازگشایی تنگه هرمز و تسریع در پایان دادن به درگیری متمرکز بود.

دو طرف همچنین در مورد صلح منطقه‌ای و راه‌های دستیابی به حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره تبادل نظر کردند.

ارتش پاکستان در پایان اعلام کرد: مسوولان جمهوری اسلامی ایران از نقش سازنده و تلاش‌های صادقانه اسلام‌آباد برای تسهیل گفت‌وگو، کاهش تنش و حل مسالمت‌آمیز درگیری قدردانی کردند.

بنا بر این گزارش؛ دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در دیدار عاصم منیر با تأکید بر لزوم پایبندی آمریکا به تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران بر مبنای حقوق حقه و موازین بین‌المللی، خاطرنشان کرد: آمریکا باید لحن و رویکرد خود در تعامل با ایران را اصلاح کند، چراکه تکیه بر زورگویی و قلدری، تنها فرآیندهای اجرایی را با پیچیدگی مواجه خواهد ساخت.

قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیات مذاکره کننده ایرانی نیز در دیدار فرمانده ارتش پاکستان گفت: ما پیگیر اجرای شروط یادداشت تفاهم هستیم و این آمریکاست که باید به تعهداتش بر اساس تفاهم نامه پایبند باشد.