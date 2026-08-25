گستاخی بیپرده رئیس پارلمان عراق در برابر قالیباف!
رئیس پارلمان عراق در توضیحاتی گستاخانه به تشریح چند بار قطع سخنان محمد باقر قالیباف همتای ایرانی به خاطر استفاده از عبارت خلیج فارس پرداخته است!
به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، نکته عجیب دیگر نقل قولی است که رئیس پارلمان عراق از قالیباف داشته مبنی بر اینکه پس از قطع سخنانش توسط او، گفته است اختلافی نداریم ما در ایران نام خودمان را داریم و شما نام خودتان را!
البته میتوان امید داشت که این نقل قول رئیس پارلمان عراق توسط محمد باقر قالیباف تکذیب شود چرا که مسئله نام یک محدوده جغرافیایی نمیتواند بر اساس علاقه و یا ذائقه تغییر کند کما اینکه عراقیها نیز دوست ندارند کشورشان عثمانی نامیده شود.
به نظر میرسد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران که از قضا دکترای جغرافیای سیاسی نیز دارد خوب بود در دیدار با همتای جویای نام عراقی خود ضمن اشاره به اسناد تاریخی نام خلیج فارس این مقام عراقی را به مطالعه بیشتر دعوت میکرد و یا اینکه برخی اسناد تاریخی که در آن به صراحت نام خلیج فارس عنوان شده را به رئیس جوان پارلمان عراق یاداوری میکرد.
آنچه مسلم است اینکه مقامات عراقی معمولا در مواجهه با هیاتهای دیپلماتیک ایرانی جانب ادب و احترام را نگاه میداشتهاند و اینگونه بی نزاکتی دیپلماتیک نباید از طرف وزارت امور خارجه بی واکنش بماند.