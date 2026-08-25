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احمدی در گفت‌و‌گو با تابناک:

تحریم‌های آمریکا تهدید تازه‌ای نیست / هشدار به مسئولان درباره اقدام نظامی جدید آمریکا

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، این اقدامات را ادامه همان سیاست‌های تحریمی چند دهه گذشته دانست و گفت: بخش مهمی از اقدامات اخیر آمریکا جنبه تبلیغاتی و عملیات روانی دارد؛ با این حال، مسئولان باید نسبت به احتمال فریب و فضاسازی برای یک اقدام نظامی جدید هوشیار باشند.
کد خبر: ۱۳۹۱۳۲۶
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7410 بازدید
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۱۶

تحریم‌های آمربکا تهدید تازه‌ای نیست / مسئولان نسبت به احتمال اقدام نظامی جدید هوشیار باشند

علی احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره تحریم‌های جدید آمریکا و فضای ایجادشده پیرامون آن، اظهار کرد: آمریکایی‌ها سال‌هاست همین اقدامات را انجام می‌دهند، اما امروز بیشتر سوار بر الفاظ و واژه‌های بزرگ شده‌اند.

بزرگنمایی تحریم‌های آمریکا عملیات روانی است

وی با اشاره به اینکه همان‌طور که در ۴۷ سال گذشته شاهد تحریم‌های مختلف بوده‌ایم، افزود: امروز نیز از عباراتی مانند «فشار حداکثری» و «تحریم همه‌جانبه» استفاده می‌کنند؛ در حالی که این سیاست‌ها پیش از این نیز در دوره‌های مختلف، از جمله دوران اوباما و حتی ریگان، دنبال شده است. بنابراین اتفاق خارق‌العاده‌ای در اصل سیاست آنها رخ نداده و بخش زیادی از آنچه امروز مطرح می‌شود، جنبه عملیات روانی و تبلیغاتی دارد.

وی افزود: آمریکایی‌ها بخش قابل توجهی از اقداماتی را که می‌توانستند انجام دهند، انجام داده‌اند و اکنون بیشتر امیدشان به واکنش و همراهی کشورهای دیگر است. البته در این میان برخی کشورها مواضعی گرفته‌اند و به‌ویژه مواضع روسیه و چین قابل توجه بوده است، اما در مجموع باید توجه داشت که بخشی از این فضاسازی‌ها با هدف ایجاد فشار روانی انجام می‌شود.

احتمال فریب برای یک اقدام نظامی جدید؛ مسئولان مراقب باشند

این احتمال وجود دارد که آمریکایی‌ها چنین فضایی را ایجاد کنند تا در صورت تصمیم برای اقدام نظامی جدید، افکار و مسئولان را سرگرم یا دچار خطای محاسباتی کنند. به همین دلیل، مسئولان باید مراقب این فریبکاری‌ها باشند و تحولات پشت صحنه را به‌دقت رصد کنند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به احتمال استفاده آمریکا از فضای فعلی برای فریب و غافلگیری گفت: این احتمال وجود دارد که آمریکایی‌ها چنین فضایی را ایجاد کنند تا در صورت تصمیم برای اقدام نظامی جدید، افکار و مسئولان را سرگرم یا دچار خطای محاسباتی کنند. به همین دلیل، مسئولان باید مراقب این فریبکاری‌ها باشند و تحولات پشت صحنه را به‌دقت رصد کنند.

احمدی در پاسخ به پرسشی درباره میزان آمادگی نیروهای مسلح کشور نیز گفت: آمادگی نیروهای مسلح امروز کاملاً جدی است. چه پیش از جنگ ۱۲ روزه و چه پس از آن و همچنین در جریان جنگ رمضان، تغییرات مهمی در آرایش نظامی و تجهیزات و تسهیلات انجام شده که اصلاً با شرایط قبل قابل مقایسه نیست.

نقاط ضعف جنگ‌های قبلی کاملاً برطرف شده است

  • عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: بخشی از این اقدامات طبیعتاً قابل بیان نیست، اما نیروهای مسلح اقدامات بزرگی انجام داده‌اند و اگر نقاط ضعفی از دو جنگ گذشته وجود داشته، برای رویارویی احتمالی جدید برطرف شده است.

آمریکا دچار خطای محاسباتی جدید شود ضربه محکمی خواهد خورد

وی ادامه داد: اگر آمریکایی‌ها دوباره دچار خطای محاسباتی شوند، ضربه بسیار محکمی خواهند خورد. نمونه آن را در جنگ ۱۲روزه دیدند و متوجه شدند که در صورت تکرار چنین اقدامی، شرایط برای آنها بسیار متفاوت خواهد بود.

تحریم‌های آمربکا تهدید تازه‌ای نیست / مسئولان نسبت به احتمال اقدام نظامی جدید هوشیار باشند

انتصابات جدید؛ پیام آمادگی برای هرگونه خطای محاسباتی

احمدی همچنین درباره انتصابات و تغییرات اخیر در ساختار نظامی کشور اظهار کرد: این موضوع بسیار مهم است. به‌عنوان نمونه، حضور و بازگشت سرلشگر محسن رضایی با توجه به تجربه و سابقه‌ای که از دوران دفاع مقدس دارد، اهمیت زیادی دارد. من در زمان جنگ در سپاه بودم و آن زمان ایشان را «برادر محسن» خطاب می‌کردیم. امروز نیز صحبت‌ها و هشدارهای او درباره دشمن، من را به یاد همان فضای دهه ۶۰ می اندازد.

وی تأکید کرد: محسن رضایی مجموعه‌ای از تجربه و دانش را در اختیار دارد و حضور چنین نیروهایی در شرایط فعلی می‌تواند بسیار مهم باشد. بنابراین اگر دشمن بخواهد دوباره دچار خطای محاسباتی شود، این‌بار با شرایطی مواجه خواهد شد که برایش بسیار پرهزینه خواهد بود.

اگر آمریکا خطا کند، فقط مراکز نظامی هدف نخواهند بود

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به پیامدهای احتمالی هرگونه اقدام جدید آمریکا گفت: اگر آنها بخواهند دوباره خطا یا شیطنت کنند، پاسخ ایران محدود به مراکز نظامی نخواهد بود. منافع و مراکزی که آمریکا از آنها بهره می‌برد و همچنین پایگاه‌ها و ظرفیت‌هایی که در اختیار آنها قرار گرفته، به‌دقت شناسایی شده است.

احمدی خاطرنشان کرد: اگر آنها دست از پا خطا کنند، ممکن است با یک غافلگیری جدی مواجه شوند. حتی پیش از هر اقدامی ممکن است شوکی به آنها وارد شود. امیدواریم چنین اتفاقی نیفتد، اما اگر بخواهند دوباره شیطنت کنند، خواهند دید که ایران برای شرایط جدید آمادگی لازم را دارد.

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مجلس مذاکرات آمریکا جنگ تحریم مراودات مالی تجاری خبرفوری علی احمدی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
7
48
پاسخ
تابناک میشه محض رضای خدا هر وقت از صحبت نمایندگان مجلس مطلب میذاری درصد رای اون نماینده رو هم چاپ کنین.تا مردم ایران نماینده بودن مجلس رو حس کنن.
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
راست میگه تهدیدهای امریکا برای قشر ۱۰ درصدی که حقوق دلاری و کاسب تحریم‌و رانت خوار و وام میلیاردی بگیر هستن چیز تازه ای نیست،برای حقوق بگیر و کارمند و بازنشسته و دانشجو و مسافرکش اسنپ و اون ۹۰٪ تازه ست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
20
22
پاسخ
امارات رو محاصره‌ کنید.
عامل این جنگ و حوادث دی ماه با بلوکه کردن ارز ایران به گفته خود بسنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
15
25
پاسخ
مرگ بر آمریکا و ترامپ جنایتکار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
34
23
پاسخ
آمریکا باخت و بدجوری هم باخت

نقی معمولی
ناشناس
|
France
|
۰۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
1
8
پاسخ
مسئولان به مسئولان هشدار میدهند

ما الان وسط جنگیم. عملیات نظامی متوقف شده و به اقتصادی تبدیل شده.
چرا عملیات اقتصادی رو دست کم گرفتید و عملیات نظامی رو هشدار میدونید؟
تهدید و اثر این تحریمها بیش از حمله نظامی باشه، کمتر نیست
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
17
پاسخ
آره بابا ، دلار 203 هزار تومانی هم چیز تازه ائی نیست . چند برابر شدن مخارج زندگی خانواده ها هم چیز تازه ائی نیست . کوچکترین شدن سفره ی مردم هم چیز تازه ائی نیست .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
10
پاسخ
والا چیر بسیار جدیدی هم هست اتفاقا
فشار بالاست
کرمانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
2
8
پاسخ
چرا بنزین را به قیمت جهانی نمی‌فروشید؟! بخدا ما مردم کرمان و سیستان دیگه خسته شدیم! هربار که می‌خواهیم با ماشین از خانه بیرون بیاییم یا در جاده های استان تردد کنیم با تعداد زیادی قاچاقچی سوخت مواجهیم که از ترس‌شان باید بمیریم! کوچکترین برخورد با آنها یعنی آتش سوزی بزرگ و مرگ قطعی همه سرنشینان.
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
بله حق با شماست
این قاچاقچی‌های بلوچستانی و کرمانی باید بروند در اون کارخانه‌های بیشماری که در استان‌هاشون هست کار بکنند، نه اینکه بیان قاچاقچی بشن !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
4
4
پاسخ
در شرایط فعلی، هیچ راهکار کوتاه مدتی به جز اخذ مالیات سنگین و ضربتی از ثروتمندان وجود ندارد ولی این دولت این کاره نیست چون مدیریت اقتصادی این دولت در دست همان ثروتمندان است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
11
پاسخ
بله تازه نیست می شه حتی گفت تکرار مکررات هستش اما مثل بیماری هستیم که که چاره درمانی برای خودمون نمی کنیم و خودمون رو به مسکن بستیم ولی فراموش می کنیم که ما داریم پیر تر می شیم و قدرت مقابله با بیماری رو کم کم بیشتر از دست می دیم. می تونیم گفتار درمانی کنیمم اما متاسفانه اراده ای برای درمان واقعی و ریشه ای درد نیستیم
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