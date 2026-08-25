ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

بازاری برای صبورها/ از خیابان جمهوری تا ترافیک عباس‌آباد؛ چه بر سر جمعه‌بازار پروانه آمد؟

جمعه‌بازار پروانه که روزگاری در قلب تپنده شهر به هنر و صنایع‌دستی پناه می‌داد، اکنون در اراضی عباس‌آباد در دام ترافیک و بی‌راهی اسیر شده است. این موضوع نه تنها شهروندان و غرفه‌داران را با چالش جدی مواجه کرده بلکه مراجعه کنندگان به باغ کتاب و هنر هم از آسیب‌های ناشی از این مساله در امان نمانده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۱۲۶۴
| |
4197 بازدید
|
۱
بازاری برای صبورها؛
به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، ساعت ۸ صبح جمعه، زمانی که تهران هنوز در خمیازه‌ کش‌دار یک روز تعطیل است، در مسیرهای منتهی به باغ هنر اراضی عباس‌آباد، گویی موتور تپنده‌ شهری، زودتر از موعد روشن شده است. آفتاب مرداد هنوز به اوج بی‌رحمی‌اش نرسیده، اما گرمای سیمانی این پهنه‌ بزرگ، از همین حالا از کف آسفالت بلند می‌شود.
 
وقتی به حاشیه‌ این پهنه‌ فرهنگی، حوالی باغ هنر و باغ کتاب رسیدم، اولین چیزی که در برابرم بود، نه غرفه‌های رنگارنگ جمعه‌بازار، بلکه قفل ترافیکی ماشین‌هایی بود که برای جای پارک می‌جنگیدند. اینجا خبری از یک بافت دنج و آرام برای خرید از غرفه‌ها نیست. جمعه‌بازار پروانه که روزگاری در قلب تپنده‌ مرکز شهر تهران در خیابان جمهوری، پناهگاه علاقه‌مندان به هنر، صنایع دستی و اشیاء آنتیک و با اصالت بود، از زمستان سال ۱۳۹۹ و در پی بحران‌های دوران همه‌گیری کرونا، از آن بافت آشنا رانده شد تا در اراضی عباس‌آباد، هویت تازه‌ای را امتحان کند.
 
بازاری برای صبورها/ از خیابان جمهوری تا ترافیک عباس‌آباد؛ چه بر سر جمعه‌بازار پروانه آمد؟
 
اما این انتقال، به‌جای آنکه به بازار فرصتی برای شکوفایی در فضایی وسیع‌تر بدهد، گویی او را به میان تلاطم ترافیک و دشواری‌های دسترسی کشانده است. حداقل نیم ساعت تا ۴۵ دقیقه زمان لازم است تا شاید در یکی از گوشه‌وکنارهای دورتر، جای پارکی پیدا شود. خودروها سردرگم، برخی به ناچار دوبله پارک کرده‌اند و این‌گونه، کلاف ترافیک صبحگاهی، گره‌کورتر از همیشه می‌شود.
 
رزیتا، یکی از شهروندان که کلافگی از چهره‌اش پیداست، همان‌طور که با دستمال عرق پیشانی‌اش را پاک می‌کند، می‌گوید: «معلوم نیست بقیه کی می‌آیند! من هر موقع آمدم ترافیک بوده؛ هم ۷ صبح که خیالم راحت بود زود آمدم، هم ۹ و ۱۱. اصلا ساعت مهم نیست. تازه برگشت هم که داستان خودش را دارد؛ انگار از هفت‌خان رستم رد می‌شوی.»
 
بازاری برای صبورها/ از خیابان جمهوری تا ترافیک عباس‌آباد؛ چه بر سر جمعه‌بازار پروانه آمد؟
 
از جای پارک تا رسیدن به قلب غرفه‌ها، خودش یک مسیر نفس‌گیر است. قدم زنان در هوای گرم ۳۰ مرداد به سمت غرفه‌ها راه افتادم. در این راه با زن جوانی که با دخترک ۷-۸ ساله و مادر میانسالش خسته و بی‌رمق از پیاده‌روی طولانی به سمت غرفه‌ها رسیده، همسیر شدم. او می‌گوید: «با ماشین از سمت نواب آمدم که زود برسم، ولی از وقتی ماشین را پارک کردم تا اینجا بیایم، خودش یه راه بود! اگر می‌دانستم وضعیت این‌چنین است و باید در این گرما این‌همه پیاده‌روی کنیم، عمراً چنین ریسکی می‌کردم.»
 
وقتی به غرفه‌ها می‌رسم، با علی که انواع اکسسوری می‌فروشد صحبت می‌کنم؛ کسی که بخشی از پشت‌صحنه‌ طاقت‌فرسای این بازار است. او از سختی‌هایی می‌گوید که مشتری گذری کمتر می‌بیند: «برخی از همکاران ما ساعت ۳ یا ۴ صبح اینجا می‌آیند. تصور کنید در این پهنه‌ باز، بدون سایه‌بان‌های استاندارد و زیر باد و باران فصل سرد یا آفتاب سوزان تابستان، اینجا چقدر آزاردهنده است. ای کاش محل این بازار را تغییر می دانند و آن را به مکانی منتقل می‌کردند که هم حداقل سایه‌بانی مناسب و استاندار در برابر سرما و گرما برایمان فراهم شود و هم اینقدر مردم گرفتار ترافیک نشوند.»
 
بازاری برای صبورها/ از خیابان جمهوری تا ترافیک عباس‌آباد؛ چه بر سر جمعه‌بازار پروانه آمد؟
 
رویا، زن جوانی که برای کارگاه خیاطی‌اش ابزار و پارچه تهیه می‌کند، نگاه دقیق‌تری به مشکل دارد. او می‌گوید که «علاقه‌مندان به پروانه خودشان را هر طور شده به بازار می‌رسانند، اما اینجا هیچ امکانات حداقلی وجود ندارد. سرویس بهداشتی تا غرفه‌ها فاصله‌اش آن‌قدر زیاد است که عملاً خرید را نیمه‌کاره می‌گذارد. در سرما و گرما، بدون پناه، ادامه‌ خرید برای کسی که سالمند یا بچه همراهش است، غیرممکن می‌شود. اینکه تاکنون فکری برای این قضیه نشده جای تعجب دارد. نمی گویم به خیابان جمهوری و محل قبلی بازار ولی به جای بهتر امکان انتقال بازار است. پایتخت کم لوکیشن و محل مناسب برای برگزاری روزبازار در حجم و وسعت پروانه ندارد»
 
با وجود تمام این «آزمون‌های صبر» برای غرفه داران و خریداران اجناس آنها، پارادوکس عجیب پروانه هنوز پابرجاست. هنوز هم وقتی در مسیر طولانی میان غرفه‌ها قدم می‌زنی، بوی ساندویچ‌های خیابانی و رنگ اشیاء قدیمی، جانت را تازه می‌کند. انگار «روح پروانه» در این کالبد بی‌جان اسیر شده است. آب‌دوغ‌خیار خنک فروشندگان محلی، آن گوشه‌ بازار، برای لحظاتی آن عطش ناشی از خستگی و گرما را می‌شکند و یادت می‌آورد چرا با وجود این‌همه مرارت، باز هم به اینجا می‌آیی.
 
اما سوال تلخ امروز این است: بازار پروانه با این دست‌فرمان، در حال گذار به یک «بازار غیر عمومی» است؛ 
بازاری که نه برای همه مردم، که تنها برای کسانی باقی می‌ماند که صبر فولادین و توان بدنی بالایی دارند. اگر برای این شکاف بزرگ بین نیاز مردم، سیاست‌گذاری فیزیکی و نبود پیوست ترافیکی چاره‌ای اندیشیده نشود پروانه نه تنها از مرکز شهر، بلکه از خاطره‌ جمعی ما نیز به آرامی کوچ خواهد کرد.
 
آنچه جمعه‌ها در حوالی باغ هنر و باغ کتاب در اراضی عباس‌آباد می‌بینیم فقط یک ترافیک سرسام آور است که هم سبب دغدغه مراجعه کنندگان به باغ کتاب شده و هم چالش مراجعه کنندگان به بازار پروانه است. برای رهایی پهنه فرهنگی باغ کتاب و هنر از ترافیک و نجات این بازار، تنها نیاز به فضای وسیع نیست؛ نیاز  به مکانی است که با بافت انسانی و پیوست ترافیکی مناسب همخوانی داشته باشد. به درخواست شهروندان بازار پروانه باید دوباره در جایی مستقر شود که هم برای هنر و صنایع دستی، هم برای مردم قابل دسترس و زنده باشد، نه اینکه در ترافیک و گرمای بی‌رحم عباس‌آباد، آرام‌آرام به فراموشی سپرده شود.
اشتراک گذاری
برچسب ها
جمعه بازار جمعه بازار پروانه ترافیک عباس آباد تپه های عباس آباد باغ هنر باغ کتاب پاساژ پروانه
فرانسه یک قدم دیگر به سمت «حق مردن» رفت
یک گزارش تصویری متفاوت؛ مردگان آلمان شرقی
رکورد بدهی در آمریکا؛ ۴۰ تریلیون دلار!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گزارش اختصاصی خبرنگار تابناک؛ قصه «جمعه‌» بازار و «پروانه» های بی خریدار!
جاذبه‌های دیدنی مجموعه گردشگری عباس آباد تهران
جمعه بازار قم در شرایط کرونایی
دستفروشی یک روحانی در تهران
آتش سوزی در جمعه بازار یاسوج
جمعه بازار پروانه
جمعه بازار خیابان سیروس سنندج
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
رضارضایی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
0
پاسخ
خیلی بدکاری کردن دیگی کسی به آن محل نمیرود بایست جای مناسب تری برا آنها پید کنند
وب گردی
پرشین هتل
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟
افزایش شدید قیمت طلا در ۱ شهریور ۱۴۰۵
تخم‌ مرغ برای کبد مفید است یا مضر؟
ایران «سلاحی قدرتمندتر از بمب اتم» پیدا کرد/ دستیابی به توافق جدید میان ایران و آمریکا آسان نخواهد بود
آمپول نوروبیون (Neurobion) چیست؟
جنگ آمریکا و ایران در حال ورود به فاز خطرناکتری است/ نه واشنگتن و نه تهران تمایلی به دادن اولین امتیاز بزرگ نشان نمی‌دهند
بعید است ترامپ بخواهد در قبال ایران اقدامی کند که چین را خشمگین کند/ احتمال از سرگیری جنگ تمام عیار وجود دارد
گوشی‌های قدیمی؛ گنجی از طلا و نقره!
فال حافظ؛ اول شهریور ۱۴۰۵ برای متولدین هر ماه
خلیج فارس، نامی که تاریخ تغییرش نمی دهد؛ عراق باید مواضع خود را اصلاح کنند
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار
شاهین؛ خودرویی که سایپا می‌خواست با آن از گذشته عبور کند
ممنوعیت حجاب در مدارس اتریش
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟
ازدواج زودهنگام چه تاثیری بر سلامت روان دارد؟
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۴ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۶۹ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۳ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۱ نظر)
تمسخر برنده مدال طلای المپیاد در فضای مجازی!  (۴۷ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
ویدیوی سخنان خاتمی که در فضای مجازی جنجالی شده  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
مرگ مجری زن شبکه معاند + عکس  (۴۲ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005pvk
tabnak.ir/005pvk