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پرونده جنجالی در بانک مسکن؛ زمین خواری با امضای آقای مدیر! / ۹۵ هکتار زمین به چه کسانی رسید؟

در پرونده واگذاری ۹۵ هکتار اراضی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن در شهرستان شهریار، به موضوع انتقال بخشی از این اراضی به همسر یکی از مدیران بانک مسکن پرداخته شده است که نیازمند توجه نهادهای نظارتی است.
کد خبر: ۱۳۹۱۱۵۱
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3327 بازدید
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۲۱
بانک مسکن

واگذاری جنجالی ۹۵ هکتار از اراضی متعلق به «شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران» در شهرستان شهریار که در سال ۱۳۹۷ کلید خورد، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. این پرونده که حالا با صدور احکام قضایی مبنی بر ابطال مزایده همراه شده، نه تنها به دلیل تخلفات مالی در کانون توجه است، بلکه از زاویه‌ای دیگر، ضعف‌های جدی در بدنه مدیریتی بانک مسکن را عیان کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ ماجرا از این قرار است که در سال ۱۳۹۷، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران (ثتران) اقدام به واگذاری ۹۵ هکتار از اراضی خود در شهریار کرد. تعاونی خریدار که متشکل از ۱۳۸ عضو بود، در واقع شبکه‌ای از کارکنان خود بانک مسکن (۱۱۸ نفر) را در بر می‌گرفت.

در این میان، نام «جعفر آقاملایی»، عضو هیات مدیره بانک مسکن، به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی در این واگذاری مطرح است. خبرها حاکی از انتقال یک قطعه ۷ هزار مترمربعی به نام همسر این مدیر است؛ سندی که بنا بر گزارش‌های رسانه‌ای، مشخصات آن به خط جعفر آقاملایی نگارش شده و امضای ذی‌نفع نیز توسط وی صورت گرفته است. همچنین برخی گزارش‌ها حاکی از انتقال حدود ۲۲ هزار مترمربع دیگر به همسر اول و برخی بستگان نزدیک این مدیر است.

این در شرایطی است که بررسی روند اداری معامله نشان می‌دهد که جلسه مزایده و تنظیم قرارداد فروش، پیش از ثبت رسمی تعاونی خریدار در مراجع ثبتی انجام پذیرفته است؛ اقدامی که از همان ابتدا شائبه‌های حقوقی بسیاری را ایجاد کرد. این تخلفات منجر به طرح پرونده در مرجع قضایی شد و دادگاه رسیدگی‌کننده، هفت نفر از مدیران و کارکنان بانک را محکوم به مجازات دانست. رأی صادره بر ابطال مزایده (به میزان سهم متهمان) تأکید دارد؛ با این حال، تعلل در اجرای این رأی، یکی از نقاط تاریک این پرونده است؛ چرا که با گذشت زمان، همچنان مسئولیت مدیران بالادستی در قبال نظارت بر این فرایند، بی‌پاسخ مانده است.

چالش ساختاری؛ سکاندارانِ بازنشسته در بانک مسکن پایانی ندارد؟

اما پرونده واگذاری اراضی شهریار، تنها نوک کوه یخِ مشکلات مدیریتی بانک مسکن است. ابهام بزرگ‌تر، تداوم حضور برخی مدیران در ساختار تصمیم‌گیری بانک مسکن است که با «قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان» در تضاد است.

به گونه ای که بررسی‌ها نشان می‌دهد که «جعفر آقاملایی» به عنوان یکی از مدیران بازنشسته، همچنان در ساختار تصمیم‌گیری و هیات مدیره بانک حضور دارد. عجیب‌تر اینکه، در راس هرم مدیریتی بانک مسکن نیز «علی خورسندیان» حضور دارد که او نیز در زمره مدیران بازنشسته قرار می‌گیرد. بنابراین تداوم حضور مدیران بازنشسته در مناصب اجرایی، آن هم در بانکی که متولی اصلی طرح‌های کلان مسکن در کشور است، نه‌تنها روح حاکم بر قوانین کشور را زیر سوال می‌برد، بلکه مانع از گردش نخبگان و پویایی در مدیریت نظام بانکی شده است.

بر اساس این گزارش؛ سکوت مقامات عالی‌نظارتی در قبال این وضعیت، به یکی از چالش‌های اساسی برای بدنه دولت تبدیل شده است. انتظار می‌رود وزیر اقتصاد و وزیر راه و شهرسازی، با ورود مستقیم به این پرونده، حساسیت ویژه‌ای نسبت به دو موضوع نشان دهند:

اجرای بی‌کم‌وکاست قانون: تعیین تکلیف وضعیت مدیریتی مدیران بازنشسته در بانک مسکن طبق «قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان».

شفافیت در پرونده‌های مالی: اجرای سریع رأی قضاییِ ابطال مزایده و بازگرداندن اراضی بیت‌المال به چرخه قانونی. این در حالی است که افکار عمومی خواستار شفاف سازی هستند تا مشخص شود مبنای حقوقی و اداری واگذاری این قطعه ۷ هزار مترمربعی به «ط.ب» چه بوده و نقش ایشان در این معامله چگونه توجیه می‌شود؟ تأمین مالی خرید این زمین از چه منبعی صورت پذیرفته و آیا بانک مسکن یا شرکت‌های تابعه، نقش مستقیم یا غیرمستقیم در تأمین منابع مالی آن داشته‌اند؟ بررسی جامع اموال و دارایی‌های خانواده و بستگان نزدیک جعفر آقاملایی، چه تصویری از ابعاد و شبکه احتمالی این تخلفات مالی ترسیم می‌کند؟

اکنون افکار عمومی منتظر است ببیند آیا دستگاه‌های نظارتی، «قانون» را بر «اراده مدیران بازنشسته بانک مسکن» ارجح می‌دانند یا خیر؟

چراکه تداوم حضور مدیران بازنشسته در لایه‌های مدیریتی بانک مسکن، نیازمند بازنگری است. شفافیت در این حوزه، نه تنها به اجرای دقیق‌تر مقررات و قوانین کمک می‌کند، بلکه راه را برای استفاده از توانمندی‌های جدید در ساختار مدیریتی هموار خواهد ساخت. انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی با تعیین تکلیف وضعیت فعلی، مسیر ارتقای استانداردهای مدیریتی و بهبودِ رویه‌های اداری در این بانک دولتی را شفاف‌تر کنند.

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برچسب ها
بانک مسکن زمین خواری علی خورسندیان جعفر آقاملایی وزیر اقتصاد نهادهای نظارتی فساد مالی رانت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۱
مهدی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
51
پاسخ
مدیران بخورید و بیاشامید و اصراف نکنید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
اگر کمی زوم بشید خیلی اتفاقات دیگر در تمام بانکها ادارات دولتی و غیره رخ داده که تاکنون بروز نکرده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
مدیران و مسئولان بخورید و بیاشامید و مردم اسراف نکنید و سختی بکشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
40
پاسخ
احتمالا ایشان هم مثل آن آقا زمین را به نامش زدند ...
پیلا پیلا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
21
پاسخ
آفرین تابناک. گردش سالم و آزاد اطلاعات یعنی این. ادامه بده. ولی دیگر اینقدر ازین اخبار میشنویم جایش سر شده است. نمیدونم جای دیگر دنیا هم اینقدر فساد هست؟ اینفانتینو با اون همه ارتباط و ... که داره دارند سوتش میکنند بیرون. ولی اینجا عقوبت سختی در انتظار این مفسدین نیست. چرا نمیفرستیدشان در جاهای سخت و بد آب و هوا کار کنند؟ تهش میرن زندان حال هم میکنند و بعد میان بیرون.
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
27
پاسخ
به داد شهریار برسید.عدهای دارن زمین خواری شون قانونی جلوه میدن.یک خطر جدی برای کشاورزی منطقه.!!😞
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
25
پاسخ
چه بخور بخوری یه؟؟ خدا بده شانس.
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
حتی تو این شرایط که دیگه نون خشک هم گیر نمیاد، یک عده‌ای با سوءاستفاده از مقام و منصب، اینجوری ثروت مملکت رو به جیب می‌زنند.
خدا شاهده خسته شدیم دیگه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
1
19
پاسخ
در ایران فقط دادگاههای صحرایی جوابگوست. کی بفهمن اینو مسئولین خدا میدونه
ناشناس
|
Japan
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
21
پاسخ
چقدر خواب صبح شیرین می شود وقتی بیدار می شوی
می بینی چندین و چند هکتار زمین بنام شده بدون اینکه خودت از قبل بدانی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
زمین نطلبیده
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
1
5
پاسخ
اگه معامله مشکل داره چرا فقط قسمت مربوط به مدیران باطل شده کلش باید به شرکت اصلی برگرده. این شرکت سهامی عامه و نباید حق سهامدار ضایع بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
شرکت مال خود بانک مسکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
11
پاسخ
سازمان بازرسی کل کشور لطفا ورود پیدا کند چون تضییع حقوق بیت المال در میان است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
جالبش اینه خود بانک مسکن بازرس میفرسته یک ماه تو شعب شهرستان میچرخن برای یه امضای اشتباه مشتری یا اینکه مثلا مشتریبدون چک وام گرفته یه پرونده سازی میکنن بیا و ببین بعد مدیرانشون اینطوری چپاول میکنن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
به خیلی مسائل ورود شده ولی خروجی مردم ندیدن
علیجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
11
پاسخ
اصولا بانک ها اموال کشور و پول مردم را متعلق به خودشان میدانند لذا هیچ جای تعجب نداره
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