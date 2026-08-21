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کد خبر:۱۳۹۰۷۸۹
کد خبر:۱۳۹۰۷۸۹
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نبض خبر

خشم رای دهنده‌های جمهوری خواه از ترامپ را ببینید

خبرنگار NBC گفت: به‌عنوان یک جمهوری‌خواه شناخته‌شده‌اید؟ و آیا در انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان رأی می‌دهید؟ رای‌دهنده جمهوری‌خواه: بله خبرنگار NBC: "پس فقط از مسیری که حزب جمهوری‌خواه در پیش گرفته راضی نیستید؟" رای‌دهنده جمهوری‌خواه: "خب، حزبی که من می‌شناختم دیگر وجود ندارد. بله... امیدوارم دوباره راه خودش را پیدا کند. خبرنگار NBC: "اگر همین الان می‌توانستید چیزی به رئیس‌جمهور ترامپ بگویید، چه می‌گفتید؟ رای‌دهنده جمهوری‌خواه: "استعفا بدهید. دارید کشور را نابود می‌کنید."
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نبض خبر انتخابات کنگره آمریکا جمهوری خواهان دونالد ترامپ ویدیو کنگره آمریکا
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