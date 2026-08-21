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ادای احترام قالیباف به سردار مقاومت ملی رئیسعلی دلواری

رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت پارلمانی همراه، با حضور بر سر مزار سردار رئیسعلی دلواری، به مقام دلیر تنگستان و سردار بزرگ ملی ایران ادای احترام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۸۷
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قالیباف

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ محمدباقرقالیباف، امروز (جمعه، ۳۰ مردادماه) به همراه هیأت پارلمانی در سومین روز از سفر به عراق، با حضور بر سر مزار سردار رئیسعلی دلواری، رهبر قیام مردم جنوب ایران علیه انگلیس در جنگ جهانی اول به مقام دلیر تنگستان و سردار بزرگ ملی ایران ادای احترام کرد.

 

همچنین قالیباف به زیارت بارگاه شریف و نورانی حضرت علی (ع) در نجف مشرف شد و در ادامه با تولیت عتبه علوی آن دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه (۲۸ مردادماه) در بدو ورود به فرودگاه بغداد به همراه هیأت پارلمانی کشورمان در محل شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس حاضر شد و به مقام آنها ادای احترام کرد.

 

دیدار‌های جداگانه با هیبت الحلبوسی رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق، نزار آمیدی رئیس جمهور عراق، علی فالح‌الزیدی نخست وزیر عراق، فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، قاسم العبودی مشاور امنیت ملی عراق و سخنرانی در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی، از برنامه‌های قالیباف در ۲ روز گذشته بود.

 

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی در شهر کاظمین به زیارت حرمین شریفین امام موسی‌بن‌جعفر (ع) و امام جواد (ع) رفت و در ادامه در مراسم چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب در کربلا و در نماز جماعت مغرب و عشاء حرم مطهر امام حسین (ع) در کربلای معلی شرکت کرد. تشرف رئیس مجلس و هیات پارلمانی ایران به زیارت مضجع شریف و نورانی امام حسین (ع) نیز از دیگر برنامه‌های او و هیأت پارلمانی کشورمان بود.

 

سارا فلاحی (نماینده ایلام و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس)، شهین جهانگیری (نماینده ارومیه و عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق)، محمدتقی نقدعلی (نماینده خمینی شهر و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق)، مهدی فلاح (نماینده رشت و نایب رئیس گروه دوستی)، ابوالفضل عمویی (دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل)، محمدسعید احدیان (دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس) و وحید جلال زاده (معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه) از جمله همراهان رئیس مجلس شورای اسلامی در عراق هستند.

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قالیباف رئیس مجلس عراق رئیس علی دلواری
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