تلف شدن یک قلاده خرس قهوهای بر اثر برخورد با قطار در سوادکوه
به گزارش تابناک؛ محمد شکوهی رئیس اداره حفاظت محیط زیست سوادکوه و سوادکوه شمالی گفت:شامگاه روز ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵، یک قلاده خرس قهوهای حدود سهساله در محدوده تنگه سرخآباد شهرستان سوادکوه بر اثر برخورد با قطار تلف شد.
او افزود: پس از دریافت گزارش حادثه، نیروهای محیط زیست موضوع را پیگیری و در محل حضور یافتند که بررسیهای انجامشده نشان داد این خرس قهوهای بر اثر برخورد با قطار جان خود را از دست داده است.
شکوهی گفت: عبور محورهای ریلی و جادهای از زیستگاههای طبیعی و مسیرهای تردد حیاتوحش، در برخی نقاط میتواند خطر برخورد وسایل نقلیه با گونههای جانوری را افزایش دهد و وقوع چنین حوادثی، ضرورت شناسایی و پایش نقاط پرخطر را دوچندان میکند.
او افزود: جزئیات این حادثه ثبت و مستندسازی شده و موضوع برای بررسیهای تکمیلی و پیگیری اقدامات لازم در راستای کاهش احتمال تکرار حوادث مشابه دنبال خواهد شد.