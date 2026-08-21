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تلف شدن یک قلاده خرس قهوه‌ای بر اثر برخورد با قطار در سوادکوه

یک قلاده خرس قهوه‌ای در محدوده تنگه سرخ‌آباد شهرستان سوادکوه بر اثر برخورد با قطار تلف شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۷۷
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حادثه

به گزارش تابناک؛ محمد شکوهی رئیس اداره حفاظت محیط زیست سوادکوه و سوادکوه شمالی گفت:شامگاه روز ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵، یک قلاده خرس قهوه‌ای حدود سه‌ساله در محدوده تنگه سرخ‌آباد شهرستان سوادکوه بر اثر برخورد با قطار تلف شد.

 

او افزود: پس از دریافت گزارش حادثه، نیرو‌های محیط زیست موضوع را پیگیری و در محل حضور یافتند که بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این خرس قهوه‌ای بر اثر برخورد با قطار جان خود را از دست داده است.

 

شکوهی گفت: عبور محور‌های ریلی و جاده‌ای از زیستگاه‌های طبیعی و مسیر‌های تردد حیات‌وحش، در برخی نقاط می‌تواند خطر برخورد وسایل نقلیه با گونه‌های جانوری را افزایش دهد و وقوع چنین حوادثی، ضرورت شناسایی و پایش نقاط پرخطر را دوچندان می‌کند.

 

او افزود: جزئیات این حادثه ثبت و مستندسازی شده و موضوع برای بررسی‌های تکمیلی و پیگیری اقدامات لازم در راستای کاهش احتمال تکرار حوادث مشابه دنبال خواهد شد.

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خرس حوادث حفاظت از محیط زیست
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