روسیه:حتی با موفقیت مذاکرات ایران و عمان، خطرات در هرمز باقی میماند
معاون وزیر امور خارجه روسیه، با توجه به تبادل نسبتاً منظم حملات خاطرنشان کرد که وضعیت فعلی در خلیج فارس به سختی میتواند «آتشبس» نامیده شود.
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس؛ سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که حتی در صورت موفقیت مذاکرات ایران و عمان در مورد ناوبری در تنگه هرمز، خطرات بیشتر باقی خواهد ماند.
این دیپلمات ارشد روس در مصاحبه با نشریه News.ru گفت: «وضعیت فعلی در خلیج فارس به سختی میتواند "آتشبس" نامیده شود، با توجه به تبادل نسبتاً منظم حملات، بازگرداندن محاصره دریایی یا گسترش طرفهای درگیر در بحران. با این حال، خطرات وخیمتر شدن اوضاع و تشدید حتی در صورت موفقیت مذاکرات ایران و عمان در مورد رژیم ناوبری در تنگه هرمز نیز باقی میماند.»
پیشتر، روسیه اعلام کرد مسکو با تمامی طرفهای درگیر در خلیج فارس در تماس است و بر ضرورت برقراری فوری آتشبس و بازگشت تنگه هرمز به فعالیت عادی تاکید دارد.
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