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رشد شاخص‌های بورس در هفته‌ای که گذشت

در هفته کاری که گذشت شاخص کل بورس با افزایش ۳.۷۶ درصدی به ۵ میلیون و ۹۵۲ هزار و ۶۸۶ واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۷۴
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بورس

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت، با وجود افزایش عرضه‌ها، روندی مثبت را تجربه کرد شاخص کل بورس در این هفته ۳.۷۶ درصد رشد کرد و به محدوده ۵ میلیون و ۹۵۲ هزار واحد رسید.

 

در مجموع، بررسی جریان نقدینگی نشان می‌دهد در این هفته بیش از ۴.۸ هزار میلیارد تومان پول وارد سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی شده است.

 

در ادامه کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در هفته کاری که گذشت شاخص کل بورس با افزایش ۳.۷۶ درصدی به ۵ میلیون و ۹۵۲ هزار و ۶۸۶ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۵.۱۰ درصدی، در سطح یک میلیون و ۶۸۶ هزار و ۹۰۵ واحد قرار گرفت و شاخص کل فرابورس هم با رشد ۴.۱۹ درصدی به ۴۷ هزار و ۸۵۳ واحد رسید.

 

او افزود: در این هفته ارزش معاملات مربوط به سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی در روز شنبه ۳۹ هزار و ۴۸۴ میلیارد تومان، یکشنبه ۳۹ هزار و ۶۲۵ میلیارد تومان، دوشنبه ۲۶ هزار و ۹۷۲ میلیارد تومان، سه‌شنبه ۴۸ هزار و ۵۹۸ میلیارد تومان و چهارشنبه ۳۳ هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان بود که در مجموع به ۱۸۸ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان رسید.

 

آسایش ادامه داد: سرانه خرید در این هفته ۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سرانه فروش ۹۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود.

 

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در هفته کاری که گذشت، روز شنبه ۳ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان خروج پول داشتیم، روز یکشنبه ۴ هزار و ۳ میلیارد تومان ورود پول، روز دوشنبه ۵ هزار و ۳۳۸ میلیارد تومان ورود پول، روز سه‌شنبه هزار و ۲۲ میلیارد تومان خروج پول و روز چهارشنبه نیز ۱۲۵ میلیارد تومان خروج پول ثبت شد که در مجموع، ۴ هزار و ۸۱۴ میلیارد تومان ورود پول به سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی داشتیم.

 

او درباره وضعیت صندوق‌های با درآمد ثابت گفت: صندوق‌های با درآمد ثابت در روز شنبه هزار و ۵ میلیارد تومان خروج پول داشتند، روز یکشنبه ۴۵۶ میلیارد تومان ورود پول، روز دوشنبه ۲۳۸ میلیارد تومان خروج پول، روز سه‌شنبه ۳ هزار و ۶۱ میلیارد تومان خروج پول و روز چهارشنبه ۳۳۳ میلیارد تومان ورود پول داشتند که در مجموع، ۳ هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان خروج پول از صندوق‌های با درآمد ثابت ثبت شد.

 

آسایش اظهار کرد: هفته کاری که گذشت بازار با یک کندل منفی و وضعیت منفی در روز شنبه آغاز شد، اما در چهار روز دیگر هفته، با توجه به عرضه‌های زیادی که شکل گرفت، تقاضا برای عرضه‌ها ایجاد شد و در نهایت بازار با روندی مثبت به پایان رسید؛ اخبار مربوط به خودروسازها، از جمله بحث قیمت‌گذاری و واگذاری خودروسازها، تأثیر مثبتی بر روند این صنعت و کلیت شاخص‌های بازار داشت.

 

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بحث گزارش‌های مربوط به شرکت‌ها و افزایش نرخ‌ها در بعضی از صنایع و شرکت‌ها نیز وضعیت خوبی را در برخی صنایع و شرکت‌های خاص ایجاد کرد. همچنین بحث بازگشایی نماد فولاد نیز بی‌تأثیر نبود؛ چراکه فولاد یکی از نماد‌های تأثیرگذار بازار است در مجموع، وضعیت بازار در این هفته با وجود عرضه‌های زیاد، روند مثبتی را طی کرد.

 

بازار سرمایه فردا در حالی فعالیت خود را آغاز می‌کند که شاخص‌های اصلی بورس هفته‌ای مثبت را پشت سر گذاشته‌اند؛ تداوم ورود نقدینگی به سهام و اخبار مرتبط با صنایع مهم، از جمله خودروسازی، می‌تواند از عوامل مورد توجه معامله‌گران در شروع معاملات فردا باشد؛ حالا باید منتظر ماند و دید هفته پیش رو روند بازار چگونه خواهد بود؟

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tabnak.ir/005pnq