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قالیباف بر مزار شهید «ابومهدی المهندس» حضور یافت

رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان سفر به عراق، بر مزار شهید «ابومهدی المهندس» و دیگر شهدای مقاومت عراق حاضر شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۶۸
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قالیباف

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف امروز جمعه (۳۰ مردادماه) در سومین روز سفر هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با حضور در قبرستان وادی السلام نجف بر شهدای مقاومت عراق ادای احترام کرد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه (۲۸ مردادماه) در بدو ورود به فرودگاه بغداد به همراه هیأت پارلمانی کشورمان در محل شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس حاضر شد و به مقام آنها ادای احترام کرد.

 

دیدار‌های جداگانه با هیبت الحلبوسی رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق، نزار آمیدی رئیس جمهور عراق، علی فالح‌الزیدی نخست وزیر عراق، فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، قاسم العبودی مشاور امنیت ملی عراق و سخنرانی در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی، از دیگر برنامه‌های قالیباف در ۲ روز گذشته بود.

 

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی در شهر کاظمین به زیارت حرمین شریفین امام موسی‌بن‌جعفر (ع) و امام جواد (ع) رفت و در ادامه در مراسم چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب در کربلا و در نماز جماعت مغرب و عشاء حرم مطهر امام حسین (ع) در کربلای معلی شرکت کرد. تشرف رئیس مجلس و هیات پارلمانی ایران به زیارت مضجع شریف و نورانی امام حسین (ع) نیز از دیگر برنامه‌های او و هیأت پارلمانی کشورمان بود.

 

سارا فلاحی (نماینده ایلام و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس)، شهین جهانگیری (نماینده ارومیه و عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق)، محمدتقی نقدعلی (نماینده خمینی شهر و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق)، مهدی فلاح (نماینده رشت و نایب رئیس گروه دوستی)، ابوالفضل عمویی (دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل)، محمدسعید احدیان (دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس) و وحید جلال زاده (معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه) از جمله همراهان رئیس مجلس شورای اسلامی در عراق هستند.

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قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شهید ابومهدی المهندس عراق
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