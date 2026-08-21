مرز ریمدان ۲۴ ساعته شد
به گزارش تابناک؛ مجیب حسنی با تشریح برنامههای سیستان و بلوچستان برای رفع موانع مرز ریمدان، از عملیاتی شدن فعالیت ۲۴ ساعته این مرز با طرف پاکستانی و آغاز اجرای قرارداد حدود ۴ هزار میلیارد تومانی برای ارتقای محور ارتباطی چابهار ـ ریمدان خبر داد و گفت: مجموعه این اقدامات با هدف رفع گرههای زیرساختی، تسهیل تجارت و افزایش ظرفیت مبادلات در این مرز دنبال میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: توافق ایران و پاکستان برای افزایش حجم تجارت دوجانبه تا ۱۰ میلیارد دلار نیازمند برنامهریزی دقیق و همراهی دستگاههای ملی و استانی است و ریمدان میتواند یکی از مسیرهای مهم تحقق این هدف باشد.
وی با اشاره به پیشینه فعالیت مرز ریمدان افزود: این مرز در روزهای پایانی مردادماه سال ۱۳۹۵ با مصوبه مجلس بهعنوان مرز رسمی شناخته شد، اما فعالسازی آن بهعنوان مسیر رسمی تجارت تا بهمنماه ۱۳۹۹ به طول انجامید.
حسنی ادامه داد: ریمدان در سالهای نخست فعالیت با توقف چندساله و کمبود زیرساخت مواجه بود، اما امروز ظرفیت فعالیت این مرز به حدود دو تا سه برابر برآوردهای اولیه رسیده است.
ریمدان از ظرفیت اولیه عبور کرد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به افزایش تردد ناوگان تجاری در ریمدان گفت: ظرفیت پذیرش این مرز در گذشته حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ کامیون در روز بود، اما اکنون تردد به بیش از ۷۰۰ دستگاه و در مقاطعی به حدود ۷۸۰ کامیون در روز رسیده است.
وی افزود: با توجه به افزایش ظرفیت تردد، مدیریت خروج کامیونها از گمرکات مبدأ باید متناسب با ظرفیت پذیرش مرز انجام شود تا از ایجاد تراکم و اختلال در روند تجارت جلوگیری شود.
حسنی تصریح کرد: پس از توافق با طرف پاکستانی برای ۲۴ ساعته شدن فعالیت مرز، مدیران دستگاههای مختلف در نقطه صفر مرزی حضور پیدا کردند و پس از عملیاتی شدن این توافق، در حوزه کامیونهای حامل کالاهای صادراتی و وارداتی رشد بیش از دو برابری ثبت شد.
وی با قدردانی از مرزبانان، کارکنان گمرک، منطقه آزاد، پایانه، تجار، فعالان اقتصادی و رانندگان اظهار کرد: شرایط ریمدان هنوز ایدهآل نیست و برخی مشکلات و آسیبها متوجه فعالان این مرز شده است که بابت این مسائل عذرخواهی میکنم.
قرارداد ۴ همتی برای جاده چابهار- ریمدان
معاون استاندار سیستان و بلوچستان یکی از چالشهای مهم ریمدان را وضعیت محور ارتباطی منتهی به نقطه صفر مرزی عنوان کرد و گفت: مسیر حدود ۵۰ کیلومتری منتهی به مرز، با وجود ظرفیت بینالمللی ریمدان، همچنان با استانداردهای مورد نیاز فاصله دارد و باید سالها پیش برای ارتقای آن اقدام میشد. برای ارتقای این محور، قراردادی به ارزش حدود ۴ هزار میلیارد تومان منعقد شده و پروژه در حال اجراست.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، امیدواریم ۲۵ کیلومتر نخست این مسیر حداکثر طی یک ماه آینده آماده شود و ۲۵ کیلومتر باقیمانده نیز طی شش ماه آینده به نقطه صفر مرزی متصل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان تأکید کرد: توسعه مسیر دسترسی به ریمدان یکی از الزامات اصلی برای استفاده از ظرفیت واقعی این مرز است و ارتقای زیرساخت جادهای باید همگام با افزایش مبادلات تجاری دنبال شود.
طراحی ۴ کریدور تجاری برای پاکستان
حسنی با تأکید بر اینکه توسعه تجارت با پاکستان صرفاً به مرز ریمدان محدود نمیشود، گفت: مرزهای میرجاوه، کوهک، پیشین و ریمدان در قالب چهار کریدور تجاری در برنامه استان برای توسعه ارتباط اقتصادی با پاکستان قرار گرفتهاند.
وی افزود: در کنار ظرفیت مرزهای زمینی، تجارت دریایی از طریق چابهار و توسعه تجارت هوایی نیز در برنامههای استان برای افزایش مبادلات با پاکستان مورد توجه قرار دارد.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش مرزهای استان در تامین نیازهای کشور اظهار کرد: در چهار ماه نخست سال بیش از ۳۰۰ هزار تن برنج از طریق مرزهای سیستان و بلوچستان وارد کشور شده و مرزهای استان در تأمین کالاهای اساسی، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و توسعه صادرات نقش مهمی داشتهاند.
ریمدان از مرز تجاری تا کریدور راهبردی
حسنی از پیگیری برای افزایش ظرفیت پایانه ریمدان خبر داد و گفت: ایجاد یک لاین دیگر در طرف پاکستانی و بازنگری در طرح جامع پایانه رسمی ریمدان در حال پیگیری است.
وی افزود: هدف این است که ظرفیتهای منطقه آزاد، پایانه، بازارچه و ظرفیتهای قانونی تجارت بهصورت همزمان مورد استفاده قرار گیرد تا امکان افزایش مبادلات و ارائه خدمات بهتر به فعالان اقتصادی فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان یکی دیگر از مطالبات جدی استان را تعیین متولی مشخص برای مدیریت مرزها عنوان کرد و گفت: متولی مرز در کشور همچنان بهصورت مشخص تعیین نشده و این موضوع از طریق هیئت دولت در حال پیگیری است.
حسنی در پایان تاکید کرد: نگاه استان به ریمدان صرفاً بخشی نیست؛ این مرز ظرفیت تبدیل شدن به یک کریدور راهبردی تجارت ایران و پاکستان را دارد و با رفع مشکلات زیرساختی، اصلاح رویههای تجاری و تقویت همکاری با طرف پاکستانی میتوان آینده روشنتری برای این مرز و اقتصاد منطقه رقم زد.