صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

آمریکا تحریم‌ها علیه کوبا را تشدید کرد

ایالات متحده تحریم‌ها علیه کوبا را تشدید کرد و سه مقام مرتبط با یک سازمان دولتی که روابط کوبا با فعالان همبستگی خارجی را ترویج می‌دهد، به همراه ۹ نهاد دولتی در بخش‌های فلزات، معدن و ساخت و ساز را در فهرست سیاه خود قرار داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۵۳
| |
2 بازدید
آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این تحریم‌ها ریاست موسسه دوستی با مردم کوبا (ICAP) و نهاد‌های تعیین شده از جمله وزارت ساخت و ساز کوبا را به دلیل حمایت از دولت این کشور جزیره‌ای هدف قرار داده است.

 

به نقل از خبرگزاری رویترز، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه مدعی شد که موسسه دوستی با مردم کوبا از «یک شبکه گسترده خرابکارانه» در ایالات متحده تحت پوشش مبادلات آموزشی و فرهنگی حمایت می‌کند.

 

روبیو همچنین مدعی شد که کوبا اخیرا سعی کرده از رویداد‌های مربوط به صدمین سالگرد تولد فیدل کاسترو برای آوردن هواداران به هاوانا و ارتباط آنها با مقامات دولتی استفاده کند.

 

وزیر خارجه ایالات متحده ادامه داد: «تحریم‌های اخیر روشن می‌کند که دولت ترامپ تلاش‌های کوبا برای تامین مالی سرکوب یا ادامه کمپین چند دهه‌ای فعالیت‌های خرابکارانه ضد آمریکایی خود را تحمل نخواهد کرد.»

 

برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا نیز در واکنش به این تحریم‌ها در ایکس، واشنگتن را به تلاش عمدی برای آسیب رساندن به اقتصاد کوبا و جلوگیری از ارائه خدمات اولیه توسط دولت متهم کرد.

 

وی خاطرنشان کرد این اقدامات مانع از ارسال مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود که بخش عمده‌ای از آنها توسط مشاغل کوچک خصوصی کوبایی خریداری می‌شوند و هدف قرار دادن مقامات موسسه دوستی با مردم کوبا را بخشی از «وسواس شکست خورده» روبیو نسبت به کوبا خواند.

 

اقدامات اخیر دولت واشنگتن پس از دستور اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه مه انجام شد که تحریم‌ها علیه مقامات دولتی کوبا، نیرو‌های امنیتی و حامیان آنها را گسترش داد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کوبا آمریکا تحریم
از کودتای ۲۸ مرداد تا فشارهای امروز؛ چرا ایران بیش از همیشه به اتحاد ملی نیاز دارد؟
بازخوانی تاریخ/ قصه «اکبر بیسوده»؛ مردی که دوست داشت قاتل باشد
چرا نام مرشایمر در تحلیل‌های سیاسی ایران این‌قدر تکرار می‌شود؟
سفرمارکت
گزارش خطا
آخرین اخبار
پیام پنهان تهدید‌های ترامپ به «جنگ اقتصادی» علیه ایران
آمریکا تحریم‌ها علیه کوبا را تشدید کرد
محفل اربعین؛ به یاد قرآنی‌ترین رهبر جهان اسلام
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود
چرا ذرت ۳۷۰ دلاری در بازار ایران گران می‌فروخته می‌شود؟ / چه کسی مجوز ورود گوشت بوفالو به سفره‌های مردم را داد؟
خشم بی‌دلیل را جدی بگیرید
لهستان سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد
وجود برخی مواد حساسیت‌زا در شامپو‌های سر و بدن
تداوم حملات متجاوزانه رژیم اشغالگر به جنوب لبنان
آغاز رقابت بیش از ۴۶۳ هزار داوطلب در دومین روز کنکور
گزارش اختصاصی تابناک از پشت پرده جنجالی «باند مافیایی»/ نسبت فوتبال ایران با وحید کردانی چیست؟
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی
برخی فرماندهان سپاه موضع محتاطانه‌ای به پیمان مکه دارند/ دولتی‌ها استقبال کردند
هیفا وهبی با استایل لاکچری در عربستان + عکس
تیپ شخصیتی‌تان را با راه رفتن بشناسید
وب گردی
پرشین هتل
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۳ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۹ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۱۰۲ نظر)
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد  (۷۷ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۷۶ نظر)
سه راهکار برای بنزین در دستور کار دولت/ قاچاق اصلی گازوئیل است، نه بنزین/ برای کمبود گاز زمستان از الان چاره‌اندیشی شود  (۵۸ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۵۲ نظر)
طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت  (۴۵ نظر)
ویدیوی سخنان خاتمی که در فضای مجازی جنجالی شده  (۴۳ نظر)
تمسخر برنده مدال طلای المپیاد در فضای مجازی!  (۴۱ نظر)
مرگ مجری زن شبکه معاند + عکس  (۴۱ نظر)
سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت  (۴۱ نظر)
تفریح میلیاردی یا بازسازی بنادر؛ وزارت راه کدام را انتخاب کرد؟ / بندر شهید رجایی قربانی صندلی‌های لوکس شد!  (۴۰ نظر)
فاجعه در اصفهان؛ ۱۸ زن موتورسوار جان باختند!  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005pnV
tabnak.ir/005pnV