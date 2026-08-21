آمریکا تحریمها علیه کوبا را تشدید کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این تحریمها ریاست موسسه دوستی با مردم کوبا (ICAP) و نهادهای تعیین شده از جمله وزارت ساخت و ساز کوبا را به دلیل حمایت از دولت این کشور جزیرهای هدف قرار داده است.
به نقل از خبرگزاری رویترز، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه مدعی شد که موسسه دوستی با مردم کوبا از «یک شبکه گسترده خرابکارانه» در ایالات متحده تحت پوشش مبادلات آموزشی و فرهنگی حمایت میکند.
روبیو همچنین مدعی شد که کوبا اخیرا سعی کرده از رویدادهای مربوط به صدمین سالگرد تولد فیدل کاسترو برای آوردن هواداران به هاوانا و ارتباط آنها با مقامات دولتی استفاده کند.
وزیر خارجه ایالات متحده ادامه داد: «تحریمهای اخیر روشن میکند که دولت ترامپ تلاشهای کوبا برای تامین مالی سرکوب یا ادامه کمپین چند دههای فعالیتهای خرابکارانه ضد آمریکایی خود را تحمل نخواهد کرد.»
برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا نیز در واکنش به این تحریمها در ایکس، واشنگتن را به تلاش عمدی برای آسیب رساندن به اقتصاد کوبا و جلوگیری از ارائه خدمات اولیه توسط دولت متهم کرد.
وی خاطرنشان کرد این اقدامات مانع از ارسال مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی میشود که بخش عمدهای از آنها توسط مشاغل کوچک خصوصی کوبایی خریداری میشوند و هدف قرار دادن مقامات موسسه دوستی با مردم کوبا را بخشی از «وسواس شکست خورده» روبیو نسبت به کوبا خواند.
اقدامات اخیر دولت واشنگتن پس از دستور اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه مه انجام شد که تحریمها علیه مقامات دولتی کوبا، نیروهای امنیتی و حامیان آنها را گسترش داد.