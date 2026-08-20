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پیشروی ارتش رژیم اسرائیل در جنوب سوریه

نیروهای ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل با ۲ تانک و سه خودروی نظامی به سمت تل الداریات در حومه جنوبی قنیطره در جنوب سوریه پیشروی کردند.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۳۵
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ارتش اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از شبکه المیادین، نیروهای ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل روز پنجشنبه با ۲ تانک و سه خودروی نظامی به سمت تل الداریات در حومه جنوبی قنیطره در جنوب سوریه پیشروی کردند.

منابع محلی سوریه همچنین از یورش یک گشت رژیم اشغالگر اسرائیل به منطقه تل الکروم در حومه مرکزی قنیطره خبر دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی با حملات تقریبا روزانه به اطراف استان‌های قنیطره و درعا، به تجاوزات خود در جنوب سوریه ادامه می‌دهد.

این حملات شامل ایجاد ایست‌های بازرسی نظامی موقت، بازرسی غیرنظامیان و وسایل نقلیه، یورش به خانه‌ها، بازداشت و بازجویی از سوری‌ها و تخریب زمین‌های کشاورزی آنها با بولدوزر است.

در چارچوب حملات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه، ۲ روز قبل نیز رژیم اشغالگر اسرائیل با هشت حمله هوایی، باند فرودگاه نظامی ابوالظهور در حومه شرقی ادلب را هدف قرار داد که منجر به خسارات مادی به زیرساخت‌های این فرودگاه شد.

از زمان سقوط دولت اسد در سوریه در آذرماه ۱۴۰۳، ارتش رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در منطقه قنیطره در جنوب آن پیشروی کرد. همچنین ارتش رژیم اسرائیل بخش‌هایی در جنوب سوریه از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.

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برچسب ها
اسرآئیل ارتش اسرائیل سوریه قنیطره
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