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وقوع سانحه هوایی مرگبار در آمریکا

در پی برخورد یک بالگرد پلیس ایالتی با یک هواپیمای کوچک در جریان یک مانور آموزشی در فرودگاهی در پنسیلوانیا در شامگاه ۱۹ آگوست، یک خلبان کشته و دو افسر پلیس زخمی شدند.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۳۳
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آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، پلیس اعلام کرد این تصادف حدود ساعت ۶:۵۲ بعد از ظهر ۱۹ آگوست در فرودگاه منطقه‌ای کارلایل در شهرستان کامبرلند، حدود ۱۹۳ کیلومتری غرب فیلادلفیا، رخ داده است.

یک مقام پلیس ایالت پنسیلوانیا گفت که خدمه دو نفره بالگرد در حال انجام تمرینات آموزشی معمول روی چمن کنار باند فرودگاه بودند که یک هواپیمای کوچک دو نفره سسنا مدل ۱۵۰ به دم بالگرد برخورد کرد.

وی افزود: هلیکوپتر در زمان برخورد «چند متر بالاتر از زمین» بوده است. وی با توصیف این تصادف به عنوان «یک برخورد شدید» گفت: «خلبانان حتی نمی‌توانستند هواپیما را که به سمت آنها در حال حرکت بود، ببینند.»

به گفته این مقام پلیس ایالتی، در ابتدا دو خلبان پلیس در داخل هلیکوپتر گیر افتاده بودند. سپس یکی از خلبانان موفق شد پنجره را باز کند و به خلبان دیگر کمک کند تا قبل از رسیدن نیروهای امدادی فرار کند.

وی گفت که اداره هوانوردی فدرال (FAA) و هیئت ملی ایمنی حمل و نقل (NTSB) با کمک پلیس ایالت پنسیلوانیا در حال بررسی این حادثه هستند.

اعتقاد بر این است که فقط یک خلبان (که هویت او توسط مقامات فاش نشده است) در هواپیمای سسنا حضور داشته است

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برچسب ها
آمریکا پنسیلوانیا فرودگاه بالگرد تصادف هواپیمای کوچک خلبان
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