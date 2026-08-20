سرمربی ایرانی دهوک به تقابل با الطلبه که هدایت آن را علیرضا منصوریان برعهده دارد واکنش نشان داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در یکی از جذاب‌ترین و حساس‌ترین بازی‌های هفته دوم لیگ ستارگان عراق دو تیم دهوک و الطلبه به مصاف هم می‌روند.

این بازی از این نظر جذاب و دیدنی است که هدایت الطلبه را منصوریان برعهده دارد این درحالی است که یحیی گل‌محمدی هدایت تیم دهوک را برعهده دارد.

یحیی گل‌محمدی درباره تقابل با تیم منصوریان گفت: این بازی در ورزشگاه خانگی ما برگزار می‌شود و طبیعی است که به دنبال پیروزی باشیم. هفته دوم بسیار مهم است. برابر تیمی بازی داریم که آماده و خوب هستند.‌ قبلا بازی دوستانه‌ای با الطلبه داشته‌ایم. علی‌رضا منصوریان بسیار در الطلبه خوب کار کرده است و تیم خوبی ساخته است اما ما سه امتیاز را می‌خواهیم.

او ادامه داد: در لیگ عراق به خاطر این که تیم‌ها بیشتر بازیکنان را عوض می‌کنند هماهنگی بازیکنان به سه تا چهار هفته زمان نیاز دارد. بازی سختی برابر الطلبه پیش رو داریم و امیدواریم که نمایش بهتری نسبت به بازی نخست داشته باشیم.

این بازی در حالی برگزار می‌شود که دهوک در دیدار نخست متوقف شد و تیم منصوریان شکست خورد.