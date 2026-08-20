پاسخ گسترده کاربران به توئیت رئیس مجلس عراق + عکس

انتشار تصویری از سوی هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس عراق، که در آن نام جعلی به جای «خلیج فارس» درج شده است، با واکنش گسترده کاربران ایرانی و عراقی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، انتشار تصویری از سوی هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس عراق، که در آن نام جعلی به جای «خلیج فارس» درج شده است، با واکنش گسترده کاربران ایرانی و عراقی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

شماری از کاربران در پاسخ به این توییت با اشاره به دستکاری تصویر منتشرشده، تأکید کردند که نام صحیح این پهنه آبی در نقشه‌های معتبر «خلیج فارس» است و در تصویر منتشرشده، نامی جعلی به‌صورت فتوشاپی جایگزین شده است.

برخی کاربران نیز با اشاره به مواضع اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، یادآور شدند که حتی ترامپ نیز در یکی از پست‌های خود از عنوان «خلیج فارس» استفاده کرده است.

در این میان، واکنش کاربران عراقی نیز قابل توجه بود؛ برخی از آنان با انتقاد از الحلبوسی، خطاب به وی نوشتند: «چرا خودت را آدم امارات کرده‌ای؟»

گستردگی واکنش‌ها به این توییت به اندازه‌ای بود که حتی برخی کاربران کشورهای عربی از جمله یک کاربر سعودی نیز نسبت به حجم انتقادات و واکنش کاربران عراقی به رئیس مجلس عراق ابراز تعجب کردند.

این واکنش‌ها نشان می‌دهد استفاده از عنوان جعلی برای خلیج فارس حتی در میان بخشی از کاربران عرب نیز با مخالفت و انتقاد مواجه شده است.