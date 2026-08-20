صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

دمای ۵۰ درجه و شرجی ۱۰۰ درصدی در بوشهر

هم‌زمان با ثبت دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد در برخی شهرستان‌های استان بوشهر، رطوبت هوا در شهرهای ساحلی به ۱۰۰ درصد رسید.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۱۱
| |
3139 بازدید
بوشهر

به گزارش تابناک به نقل از فارس از بوشهر، بنابر اعلام هواشناسی استان بوشهر دمای هوا در چهار شهرستان دیّر، تنگستان، دشتستان و دشتی به ۵۰ درجه سانتی‌گراد رسید و هم‌زمان رطوبت و شرجی هوا در شهرهای ساحلی استان بوشهر تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

دمای هوا در شهر بوشهر نیز در شبانه‌روز گذشته ۴۳ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و رطوبت آن از ۹۰ درصد فراتر رفت.

بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد وزش باد نسبتاً شدید شمال‌غربی تا بامداد جمعه ادامه دارد؛ شرایطی که تلاطم خلیج فارس و احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقه‌ای به سواحل شمالی و مرکزی استان را در پی خواهد داشت.

ارتفاع موج در سواحل استان بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر، در سواحل شمالی تا ۱۵۰ سانتی‌متر و در فراساحل گاهی تا ۱۸۰ سانتی‌متر پیش‌بینی شده است؛ از این‌رو شناورها و فعالان دریایی باید هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند.

از روز جمعه تا یکشنبه نیز افزایش رطوبت و شرجی، رشد ابر در ارتفاعات و احتمال ناپایداری موقت جوی شامل تندباد لحظه‌ای، رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

همچنین از روز دوشنبه با ورود موج جدید گرما، دمای هوا در اغلب نقاط استان بوشهر افزایش محسوسی خواهد یافت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بوشهر دمای هوا گرمای هوا دمای 50 درجه شرجی هوا
از کودتای ۲۸ مرداد تا فشارهای امروز؛ چرا ایران بیش از همیشه به اتحاد ملی نیاز دارد؟
بازخوانی تاریخ/ قصه «اکبر بیسوده»؛ مردی که دوست داشت قاتل باشد
چرا نام مرشایمر در تحلیل‌های سیاسی ایران این‌قدر تکرار می‌شود؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اختلاف دمای ایران به ۴۰ درجه رسید
گرمای سوزان ۵۰ درجه در استان بوشهر
هشدار موج شدید گرما در یک استان
دمای بالای ۵۰ درجه در ۱۱ شهر خوزستان
نخستین دمای بالای ۵۰ درجه در کشور ثبت شد
امروز دمای گرمترین شهر کشور چند درجه بود؟
ثبت دمای ۵۰ درجه در استان جنوبی کشور
داغ‌ترین شهر خوزستان با دمای ۵۱.۱ درجه
ساعت کاری ادارات این استان هم کاهشی شد
این نقطه از ایران در فصل بهار، سوزان شد!
آغاز زودهنگام گرمای سوزان ۵۰ درجه در خوزستان
آخرین اخبار
مرز ریمدان ۲۴ ساعته شد
اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت نهم ربیع‌الاول
برد زنان والیبال ایران در قهرمانی آسیا با ثبت رکوردی تاریخی
ترامپ مدعی محدودیت توان موشکی ایران شد
سخنگوی قوه قضائیه:جنایات آمریکا را در دیوان کیفری بین‌المللی پیگیریم
نماینده کنگره آمریکا: دولت ترامپ از روز نخست هیچ راهبردی برای جنگ ایران نداشت
تاکید بغداد و برن بر کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بازگشت ایران و آمریکا به میز مذاکرات
پیام پنهان تهدید‌های ترامپ به «جنگ اقتصادی» علیه ایران
آمریکا تحریم‌ها علیه کوبا را تشدید کرد
محفل اربعین؛ به یاد قرآنی‌ترین رهبر جهان اسلام
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود
چرا ذرت ۳۷۰ دلاری در بازار ایران گران می‌فروخته می‌شود؟ / چه کسی مجوز ورود گوشت بوفالو به سفره‌های مردم را داد؟
خشم بی‌دلیل را جدی بگیرید
لهستان سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد
وجود برخی مواد حساسیت‌زا در شامپو‌های سر و بدن
وب گردی
پرشین هتل
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۳ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۹ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۱۰۲ نظر)
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد  (۷۷ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۷۶ نظر)
سه راهکار برای بنزین در دستور کار دولت/ قاچاق اصلی گازوئیل است، نه بنزین/ برای کمبود گاز زمستان از الان چاره‌اندیشی شود  (۵۸ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۵۲ نظر)
طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت  (۴۵ نظر)
ویدیوی سخنان خاتمی که در فضای مجازی جنجالی شده  (۴۳ نظر)
تمسخر برنده مدال طلای المپیاد در فضای مجازی!  (۴۱ نظر)
مرگ مجری زن شبکه معاند + عکس  (۴۱ نظر)
سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت  (۴۱ نظر)
تفریح میلیاردی یا بازسازی بنادر؛ وزارت راه کدام را انتخاب کرد؟ / بندر شهید رجایی قربانی صندلی‌های لوکس شد!  (۴۰ نظر)
فاجعه در اصفهان؛ ۱۸ زن موتورسوار جان باختند!  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005pmp
tabnak.ir/005pmp