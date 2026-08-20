دمای ۵۰ درجه و شرجی ۱۰۰ درصدی در بوشهر
به گزارش تابناک به نقل از فارس از بوشهر، بنابر اعلام هواشناسی استان بوشهر دمای هوا در چهار شهرستان دیّر، تنگستان، دشتستان و دشتی به ۵۰ درجه سانتیگراد رسید و همزمان رطوبت و شرجی هوا در شهرهای ساحلی استان بوشهر تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
دمای هوا در شهر بوشهر نیز در شبانهروز گذشته ۴۳ درجه سانتیگراد ثبت شد و رطوبت آن از ۹۰ درصد فراتر رفت.
بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد وزش باد نسبتاً شدید شمالغربی تا بامداد جمعه ادامه دارد؛ شرایطی که تلاطم خلیج فارس و احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقهای به سواحل شمالی و مرکزی استان را در پی خواهد داشت.
ارتفاع موج در سواحل استان بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر، در سواحل شمالی تا ۱۵۰ سانتیمتر و در فراساحل گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر پیشبینی شده است؛ از اینرو شناورها و فعالان دریایی باید هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند.
از روز جمعه تا یکشنبه نیز افزایش رطوبت و شرجی، رشد ابر در ارتفاعات و احتمال ناپایداری موقت جوی شامل تندباد لحظهای، رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نیست.
همچنین از روز دوشنبه با ورود موج جدید گرما، دمای هوا در اغلب نقاط استان بوشهر افزایش محسوسی خواهد یافت.