دمای ۵۰ درجه و شرجی ۱۰۰ درصدی در استان بوشهر

هم‌زمان با ثبت دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد در برخی شهرستان‌های استان بوشهر، رطوبت هوا در شهرهای ساحلی به ۱۰۰ درصد رسید.

به گزارش تابناک به نقل از فارس از بوشهر، بنابر اعلام هواشناسی استان بوشهر دمای هوا در چهار شهرستان دیّر، تنگستان، دشتستان و دشتی به ۵۰ درجه سانتی‌گراد رسید و هم‌زمان رطوبت و شرجی هوا در شهرهای ساحلی استان بوشهر تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

دمای هوا در شهر بوشهر نیز در شبانه‌روز گذشته ۴۳ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و رطوبت آن از ۹۰ درصد فراتر رفت.

بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد وزش باد نسبتاً شدید شمال‌غربی تا بامداد جمعه ادامه دارد؛ شرایطی که تلاطم خلیج فارس و احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقه‌ای به سواحل شمالی و مرکزی استان را در پی خواهد داشت.

ارتفاع موج در سواحل استان بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر، در سواحل شمالی تا ۱۵۰ سانتی‌متر و در فراساحل گاهی تا ۱۸۰ سانتی‌متر پیش‌بینی شده است؛ از این‌رو شناورها و فعالان دریایی باید هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند.

از روز جمعه تا یکشنبه نیز افزایش رطوبت و شرجی، رشد ابر در ارتفاعات و احتمال ناپایداری موقت جوی شامل تندباد لحظه‌ای، رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

همچنین از روز دوشنبه با ورود موج جدید گرما، دمای هوا در اغلب نقاط استان بوشهر افزایش محسوسی خواهد یافت.