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قالیباف: عمق پیوند ایران و عراق ریشه در تاریخ دارد

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه باعث شده تهران و بغداد به هم نزدیک شود امتناع مشترک از این است که پایتخت های بیگانه سرنوشت کشورهای ما را رقم بزنند.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۰۸
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قایباف

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب در مراسم چهلمین روز تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب در کربلای معلی شرکت و در سخنرانی خود به اقدام مشکوک رئیس مجلس عراق در انتشار نقشه خلیج فارس با نام جعلی، واکنش نشان داد.

قالیباف در این مراسم ضمن درود به پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت او علیهم السلام و صلوات به امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابی طالب (ع) گفت: شهادت یازدهمین ستاره آسمان امامت را تسلیت عرض کرده و از حضرت ولی عصر (عج) می خواهم که به ما توفیق دهد در راه اعتلای دین خدا گام برداریم و مایه سرافرازی ملت های خود شویم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در این جلسه حاضر شده ام تا سلام گرم رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای و ملت ایران را به شما برسانم، گفت: ملت عراق در تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی، حق برادری را به جا آورده و جهان را حیرت زده کردند؛ و امروز من اینجا هستم تا از ملت قهرمان عراق تشکر کنم.

وی در ادامه تصریح کرد: همگان باید بدانند هر قدمی که دشمنان دو کشور برای دور کردن ما از همدیگر برداشتند، ما دو قدم به یکدیگر نزدیک تر شده ایم.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه عمق پیوند دو کشور ریشه در تاریخ، جغرافیا و اعتقاداتی به عظمت اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) دارد، اظهار داشت: اما آنچه باعث شده تهران و بغداد به هم نزدیک تر شوند، امتناع مشترک از این است که پایتخت‌های بیگانه سرنوشت مردمان ما را رقم بزنند.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: در تاریخ درباره ما خواهند نوشت که ما دو ملتی بودیم که نپذیرفتیم پاورقی روایت‌های دیگران شویم و سرنوشتمان را در پایتخت‌های دولت‌های غربی ننوشتند.

وی همچنین تأکید کرد: اگر ما با مقاومت، با ایستادگی ملت هایمان و با کمک یکدیگر توانستیم، امنیت را در کشورهایمان برقرار کنیم، اکنون باید برای رفاه اقتصادی دو ملت، پیشرفت و توسعه دو کشور هم‌قسم شویم.

قالیباف اضافه کرد: ما برای تکرار کلمات بدون پشتوانه اینجا نیستیم، دستور کار روشنی برای ارتقای امنیت و ثبات دو کشور، کوتاه کردن دست بیگانگان و تعریف پروژه هایی داریم که به بهبود زندگی دو ملت کمک می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان ساخت: ما دوستان و برادران سخت‌ترین روزها بوده‌ایم، در ناخوشی ها با هم ایستادیم و در موفقیت ها نیز کنار هم خواهیم بود و در یک کلام؛ قدرت ما در برادری ماست. «اخوتنا قدرتنا ان شاءالله. اخری تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین».

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محمدباقر قالیباف رئیس مجلس عراق رهبرشهید مراسم چهلم کربلا
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