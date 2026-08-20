عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو ویژه خبری از شیوه پرداخت‌ها در صورت قطع سیستم بانکی رونمایی کرد که متکی بر کیف پول الکترونیک است و در این زمینه توضیح داد: «...مزیت این کیف پول آن است که در صورت بروز مشکل در اینترنت یا اختلال در نظام‌های پرداخت، امکان انجام تراکنش‌ها همچنان وجود داشته باشد... کشوری که با شرایط جنگی و انواع تهدیدها و توطئه‌ها روبه‌روست، باید برای چنین شرایطی پیش‌بینی و آمادگی لازم را داشته باشد... این کیف پول، سیستم جدیدی در نظام پرداخت است که بر بستر اپراتورهای مخابراتی فعالیت خواهد کرد.» جزئیات را می‌بینید و می‌شنوید.