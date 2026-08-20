نبض خبر
رونمایی از شیوه پرداختها در صورت قطع سیستم بانکی
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو ویژه خبری از شیوه پرداختها در صورت قطع سیستم بانکی رونمایی کرد که متکی بر کیف پول الکترونیک است و در این زمینه توضیح داد: «...مزیت این کیف پول آن است که در صورت بروز مشکل در اینترنت یا اختلال در نظامهای پرداخت، امکان انجام تراکنشها همچنان وجود داشته باشد... کشوری که با شرایط جنگی و انواع تهدیدها و توطئهها روبهروست، باید برای چنین شرایطی پیشبینی و آمادگی لازم را داشته باشد... این کیف پول، سیستم جدیدی در نظام پرداخت است که بر بستر اپراتورهای مخابراتی فعالیت خواهد کرد.» جزئیات را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر عبدالناصر همتی ویدیو حمله به زیرساخت ها بانک مرکزی کیف پول الکترونیک قطع شبکه بانکی