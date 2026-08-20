En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 3
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۰۷۰۲
کد خبر:۱۳۹۰۷۰۲
258 بازدید
نبض خبر

رونمایی از شیوه پرداخت‌ها در صورت قطع سیستم بانکی

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو ویژه خبری از شیوه پرداخت‌ها در صورت قطع سیستم بانکی رونمایی کرد که متکی بر کیف پول الکترونیک است و در این زمینه توضیح داد: «...مزیت این کیف پول آن است که در صورت بروز مشکل در اینترنت یا اختلال در نظام‌های پرداخت، امکان انجام تراکنش‌ها همچنان وجود داشته باشد... کشوری که با شرایط جنگی و انواع تهدیدها و توطئه‌ها روبه‌روست، باید برای چنین شرایطی پیش‌بینی و آمادگی لازم را داشته باشد... این کیف پول، سیستم جدیدی در نظام پرداخت است که بر بستر اپراتورهای مخابراتی فعالیت خواهد کرد.» جزئیات را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر عبدالناصر همتی ویدیو حمله به زیرساخت ها بانک مرکزی کیف پول الکترونیک قطع شبکه بانکی
اخبار مرتبط
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر