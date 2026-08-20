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تصادف مشکوک در جاده بلخ - سمنگان افغانستان

در پی وقوع یک حادثه جاده‌ای در جاده بلخ-سمنگان در شمال افغانستان دست کم سه نفر جان باختند. علت دقیق تصادف هنوز مشخص نیست و مسئولین در حال بررسی هستند.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۹۰
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افغانستان

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، در پی وقوع یک حادثه جاده‌ای در جاده بلخ-سمنگان در شمال افغانستان دست کم سه نفر جان باختند.

حشمت‌الله رحمانی، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در سمنگان، با تایید این خبر و تعداد جان‌باختگان، اعلام کرد این حادثه صبح امروز پنج‌شنبه ۲۹ مرداد در منطقه دولت‌آباد شهرستان حضرت‌سلطان رخ داده است.

به گفته او، یک دستگاه خودرو سواری با یک کامیون باربری برخورد کرد و در نتیجه سه مسافر خودروی سواری کشته شدند.

علت دقیق تصادف هنوز مشخص نیست و مسئولین در حال بررسی هستند. رحمانی گفت راننده کامیون باربری پس از تصادف، از محل حادثه فرار کرده است. برخی گمانه‌زنی‌ها بر عمدی بودن حادثه، به دلیل فرار راننده کامیون وجود دارد.

مسئولان امنیتی بی‌احتیاطی رانندگان، سرعت غیرمجاز، رعایت نکردن قوانین ترافیکی و خرابی جاده‌ها را از عوامل اصلی چنین حوادثی می‌دانند. این نوع تصادف‌ها هر سال جان صدها نفر را در افغانستان می‌گیرد.

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افغانستان تصادف تصادف مشکوک مرگ سرنشینان تصادف عمدی پلیس طالبان افغانستان
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