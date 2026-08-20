اعتصاب کارکنان، فرودگاه بن‌گوریون را تعطیل و ۱۰۰ هزار مسافر را سرگردان کرد. وزیر رژیم صهیونیستی کارگران را به گروگان‌گیری متهم کرد و خواستار مجازات آن‌ها شد.

فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریون در تل‌آویو، امروز پنجشنبه در یکی از شلوغ‌ترین روزهای سال با بحران بی‌سابقه‌ای مواجه شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛‌ به دنبال اعتصاب ناگهانی کارکنان، کلیه میزهای ثبت‌نام مسافران بسته شد و ورود پروازها به این فرودگاه به حالت تعلیق درآمد.

این اقدام در شرایطی رخ داد که بیش از ۱۰۰ هزار مسافر و ۶۰۰ پرواز برنامه‌ریزی‌شده، این فرودگاه را به شلوغ‌ترین نقطه هوایی منطقه تبدیل کرده بود.

مری رگو، وزیر حمل‌ونقل رژیم صهیونیستی که برای سفری ۷ روزه در کشور مغرب به سر می‌برد، با صدور بیانیه‌ای تند خواستار شکایت فوری از کمیته کارگران در دادگاه کار شد.

وی این اقدام را «اعتصابی ابلهانه و غیرقانونی» توصیف کرد و با لحنی تهدیدآمیز گفت: «هر کسی که تصمیم گرفت ده‌ها هزار شهروند اسرائیلی را گروگان بگیرد، بهای سنگینی خواهد پرداخت».

وزیر حمل‌ونقل رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد که اختلال در عملکرد شرکت‌های سوخت‌رسان آمریکایی، عامل مستقیم هرج‌ومرج و سرگردانی مسافران در این فرودگاه بوده است.

با وجود اتهامات وزیر حمل‌ونقل، اتحادیه بزرگ کارگری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این اقدام یک اعتصاب برنامه‌ریزی‌شده نبوده و بحران فعلی ریشه در کمبود شدید نیروی کار و عدم آمادگی مدیریت فرودگاه برای فصل تابستان دارد.

کارکنان فرودگاه ماه‌ها نسبت به کمبود حدود ۴۰۰ نیروی کار در بخش‌های حمل بار و جابه‌جایی مسافر هشدار داده بودند و این بحران را پیش‌بینی کرده بودند.

بر اساس گزارش‌های میدانی، در حال حاضر عملیات حمل بار در فرودگاه بن‌گوریون به طور کامل متوقف شده و محموله‌های مسافران در ترمینال‌ها انباشته شده است.

به دلیل این اختلال، ورود و خروج هواپیماها نیز دچار اختلال شده و حتی یک پرواز مجبور شد در میانه راه به مقصد خود بازگردد.

مدیران فرودگاه اعلام کردند که ظرفیت حمل بار به حداکثر رسیده و امکان پذیرش بار جدید وجود ندارد.



این رویداد در حالی رخ داده که حضور ۲۰ فروند سوخترسان نظامی آمریکا در این فرودگاه که به دلیل تنش‌های اخیر با ایران در منطقه مستقر شده‌اند، فضای توقف و عملیات فرودگاه را به شدت کاهش داده و بحران را تشدید کرده است.