نبض خبر
ذخایر ارزی ایران چقدر است؟
عبدالناصر همتی، رئيس کل بانک مرکزی گفت: «ذخایر بانک مرکزی را 1.4 میلیارد دلار افزایش دادیم... هر شخص با کارت ملی میتواند هزار یورو ارز بخرد اما این به معنای ارزپاشی نیست، چرا که به نرخ توافقی میفروشیم... از دی ماه تاکنون 1.7 ميليارد دلار ارز خریداری کردیم و سیصد ميليون دلار ارز فروختیم. بنابراين 1.4 ميليارد دلار ذخایر بانک مرکزی را زیاد کردیم.
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